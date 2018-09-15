駐大阪處長蘇啓誠輕生 吳釗燮發公開信表達自責

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中時

我駐日本大阪辦事處處長蘇啟誠不堪燕子颱風期間外界指責救災不力，感到痛苦，選擇自我了斷。外交部長吳釗燮昨天發出一封公開信給外交部員工，表達自責並強調要更加照顧外交部同仁的身心健康以及家庭生活。

吳釗燮指出，我們失去一位正直、謙和及誠懇的優秀同仁。蘇處長走了，留下他的太太及子女。當聽到這則消息時，我實在心痛。這個家庭， 因為工作的關係，以及來自內外的壓力，破碎了ㄝ我很自責。

吳釗燮表示，我寫這封信，就是希望告訴同仁，我們外交部應該要改進，必須要更加照顧各位的身心健康以及家庭生活。當我們面臨來自世界各地的各種挑戰，我們不要忘記外交部是一個大家庭，我們要對彼此更多關心與支持。

吳釗燮說，外交確實是台灣最艱困的挑戰，但因為有你們，台灣的2300萬人民不會孤單，也不會被世界遺忘。 我們的工作屬性不簡單，常有同仁到半夜都還在辦公室接越洋電話、寫電報，安排隔日的外賓行程。這些工作通常都不會被看見，但是大家仍然盡心盡力，因為我們背負著這個國家的外交責任。

吳釗燮又說，最犧牲的，但卻又最值得陪伴的，是我們親愛的家人。我相信當各位坐在電腦前，趕著報告時，想的是明天要開的會，但掛念的卻是坐在餐桌前的家人，甚至是就寢與否的孩子。我們外交部，最對不起的，就是他們。

(中時 )

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