蔡英文：某些假消息來自對岸 籲「保護台灣價值」

2018年09月15日 11:39 中時 盧金足

民進黨主席蔡英文呼籲支持者讓林佳龍連任成功，力挺「十年磨一劍」的林佳龍，台中持續進步、繼續改變。（盧金足攝）

民進黨主席蔡英文15日為台中市長林佳龍競選總部成立站台時強調 「林佳龍贏，台中就贏！」（盧金足攝）

民進黨主席蔡英文表示，選舉就是比政策、比政績、比認真，稱讚台中市長林佳龍政績是有目共睹。（盧金足攝）

台中市長林佳龍競選總部15日成立，支持者擠爆會場，全場座無虛席。（盧金足攝）

民進黨主席蔡英文15日到出席台中市長林佳龍競選總部成立大會時表示，最近看到林佳龍遭到一些攻擊，有些是非常沒有水準的攻擊，也有的是不正確的民調，從這些攻擊當中，可以感受到年底選戰真的是相當激烈，她提醒大家，不僅對手操弄，很多來路不明的假消息，某些甚至來自對岸，假消息破壞人民對政府的信賴，造成台灣對立，更激化台灣的選舉，呼籲大家保護台灣價值，捍衛民主自由。

蔡英文15日輔選行程馬不停蹄，首日到台中市為林佳龍站台時表示，最近看到林佳龍遭到一些攻擊，有些是非常沒有水準的攻擊，也有的是不正確的民調，不過，她對林佳龍有信心，相信這些攻擊，都不會影響到林佳龍的選情。

「佳龍贏，台中就贏！」蔡英文強調，我們能不能守護台灣價值，能不能捍衛民主自由，我們的改革跟建設能不能繼續推動，就看年底這場選舉的結果；台中，就是最關鍵的直轄市，大家是不是要全力把佳龍挺過關，「挺佳龍就是挺台灣的民主選舉！」

決戰中台灣，最近戰況更顯激烈，蔡英文說，從這些攻擊當中，可以感受到年底的選戰，真的是相當的激烈，「我還要特別提醒大家，很多假消息來自對岸，假消息破壞人民對政府的信賴，造成台灣社會對立，更激化選舉。

「選舉就是比政策、比政績、比認真！」蔡英文稱讚林佳龍每天都在為市政拚，每天都在為台中拚，她強調，不管選戰再怎麼激烈，不管對手再怎麼抹黑，大家要對林佳龍有信心

，真金不怕火煉，好政績不怕比較，「大家用我們的選票，給認真努力的人一個公道！」

蔡英文呼籲支持者讓林佳龍連任成功，「十年磨一劍」的林佳龍讓台中持續進步、繼續改變，「我們一起來衝刺！」用選票來肯定林佳龍的政績，讓準備十年的林佳龍，有下一個四年，來實現他對台中發展的規畫。

蔡英文力挺林佳龍發展產業非常厲害，台中本來就是台灣機械業的大本營，這幾年機械業因為有智慧製造來助攻，產值已經破兆，成為半導體、面板之後的第三個兆元產業，未來

，台中不只是機械產業的大本營，更可以變成「全球智慧製造之都」，講到台中，全世界的人都想到智慧機械。

她也細數林佳龍政績，這幾年努力招商，三年多來，台中市累計吸引的投資規模突破9000億元，這個數字，是全台灣所有縣市第一名，現在，中央也在推動老幼照顧政策，對老人家推動「長照2.0」，在全國各地廣設照顧服務據點，提供「找得到、看得到、用得到」的長照服務，對幼童推出新的津貼政策減輕家庭負擔。

(中時 )