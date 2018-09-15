謝寒冰爆料 大阪處長蘇啟誠燕子颱風忙翻還要接待潘孟安

屏東縣長潘孟安率團在大阪舉辦觀光推廣商談交流會。左二為潘孟安，右一為駐大阪辦事處處長蘇啟誠。(台灣日本關係協會)

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中時電子報

駐大阪辦事處處長蘇啟誠昨日輕生去世，綠營將責任定調都是「酸民」、「假新聞」害的。名嘴謝寒冰在臉書爆料，有人告訴他9月5日蘇啟誠為燕子颱風災後台灣旅客緊急狀況焦頭爛額之際，因為屏東縣長潘孟安率團到訪，大阪蘇啟誠處長還得分身接待「黨國權貴」。「蘇處長為什麼會因為壓力太大而心力交瘁，原因很清楚了吧⋯」。

颱風夜蘇啟誠接待潘孟安 屏縣府要求外交部下架新聞

國民黨台北市長羅智強在臉書貼出一篇不具名的文章「一個台灣外交官的痛心告白，誰殺了我們的外交官?」內文提到民進黨上台以後，「大幅撤換駐外使節中的職業外交官，改派民進黨的政治人物或其子女」。這些政治任命的大使丶代表丶公使丶副代表，全都在派駐在「好山好水」的城市，如東京丶巴黎丶柏林丶愛爾蘭丶瑞士丶泰國等地，沒有一個派往須要打仗丶捍衛邦交丶生活艱困丶須要忍受瘧疾黃熱病的非洲丶太平洋小島或加勒比海。

文中提到，這些政治任命的駐外大使丶代表，在這些舒適的城市吃香喝辣，佔盡便宜，坐享公費支付的官邸丶專屬轎車司機和年薪五百萬的俸祿。由於這些政治人物的生涯規劃根本不在外交工作，而在於國內的政治升遷，因此他們最在意的事，不是把對外工作做好，而是好好接待來自國內的「民進黨高官」。

彷彿是呼應這篇文章，名嘴謝寒冰方才在臉書爆料，「網友告訴我，9/5正為燕子颱風災後台灣旅客緊急狀況焦頭爛額之際，因為屏東縣長潘孟安率團到訪，大阪蘇啟誠處長還得分身接待黨國權貴⋯⋯與此同時，我們的駐日代表謝長廷正忙著在臉書到處找資料跟國民黨抬槓⋯⋯」

謝寒冰說，「蘇處長為什麼會因為壓力太大而心力交瘁，原因很清楚了吧⋯」。他附上外交部文章截圖「屏東縣長潘孟安率團在大阪舉辦觀光推廣商談交流會」，但目前此篇文章已被下架。網友留言「外交部的公開資訊是不是已經被刪除了？」、「還有蘇嘉全那時也在日本旅遊中。」

(中時電子報)

謝寒冰說，「蘇處長為什麼會因為壓力太大而心力交瘁，原因很清楚了吧⋯」。他附上外交部文章截圖「屏東縣長潘孟安率團在大阪舉辦觀光推廣商談交流會」，但目前此篇文章已被下架。 (Google搜尋)
謝寒冰說，「蘇處長為什麼會因為壓力太大而心力交瘁，原因很清楚了吧⋯」。他附上外交部文章截圖「屏東縣長潘孟安率團在大阪舉辦觀光推廣商談交流會」，但目前此篇文章已被下架。(謝寒冰粉絲團)
謝寒冰說，大阪蘇啟誠處長還得分身接待黨國權貴⋯⋯與此同時，我們的駐日代表謝長廷正忙著在臉書到處找資料跟國民黨抬槓⋯⋯(謝寒冰臉書)
台灣日本關係協會貼出屏東縣長潘孟安率團在大阪舉辦觀光推廣商談交流會文章。(台灣日本關係協會)

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