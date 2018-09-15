台北》陳景峻請辭董座 丁守中諷：北農鬧劇往宮鬥戲發展

2018年09月15日 11:49 中時 楊佳穎

台北農產公司進來風波不斷，昨又爆出北市副市長陳景峻請辭台北農產公司董座職務。對此，國民黨台北市長參選人丁守中今在臉書直言，北農鬧劇演變至今，好像慢慢往宮鬥戲方向發展，市長柯文哲使盡權謀，連番飆粗口罵人，去之而後快，希望在精神上壓倒吳音寧，在選前把吳鬥倒，連帶拖著民進黨陪葬，也避免影響選情，而陳景峻下台不過就是下一波董事會程序內鬥的開始。

「陳景峻含笑請辭了北農董事長，辭得好。」丁守中指出，一個公司的董事長，握有市府這麼龐大資源，管不住總經理，連要吳音寧按民主程序到議會報告備詢都做不到，其實陳景峻和吳音寧一樣嚴重失職，早該下台。

丁守中也說，如此個人利益盤算壓過專業治理的鬧劇也不是今天才發生，吳音寧上台，也就是柯文哲與民進黨權謀交換，聯手鬥走韓國瑜，保送高薪實習生酬庸上壘的結果；政治搞到這麼權謀，還大喇喇地侈言「公開透明」，也只有柯文哲辦得到了。

丁守中接著說，白綠之間既以權謀而耦合，也因權謀傾軋而分手，柯文哲槓上吳音寧，本以為只是個軟柿子，可以輕騎過關，似乎忘了這是個他自己提出而力推過關的人選，但從吳音寧有無參與市府討論、臉書上傳考察報告反擊，才讓大家突然警覺，柯文哲根本不進入狀況，他的程度和吳音寧不過半斤八兩。

丁守中直言，身為市長，辯論講輸人只敢飆粗口，果菜市場改建案在壓力下說改就改，先前酸是研究生程度的評估報告突然頗有可取之處，幾億規模預算說增加就增加，整體規劃愛變就變，過程中專業評估與政策前瞻視野一片空白，完全被政治壓倒而犧牲。

丁守中表示，吳音寧與柯文哲真是一體兩面，高薪實習生變身打柯先鋒、將柯一軍，只是揭開了國王的新衣，因為權謀鬥爭才是他倆的專業，只是兩人相互測下限，用這麼幼稚的政策規劃呼攏人，也太小看台北市民了。

對於外傳陳景峻是「被辭職」，丁守中受訪時則說，陳景峻是避免夾在民進黨、柯文哲間做夾心餅乾，而柯文哲如今在累積民怨，要在年底選舉前將吳音寧撤換、在選舉中將她當提款機，這些都是選舉考量。

(中時 )