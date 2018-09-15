張天欽輕輕放下！朱學恒：綠營人士卻忙著殺吳佩蓉？

2018年09月15日 11:46 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

促轉會副主委張天欽被爆在內部會議中點名「打侯」，引發國內難得見的巨大政治風浪之後，火速辭職走人。但只見民進黨輕輕放下，卻不深刻檢討，宅神朱學恒更表示民進黨內部竟還有人不思檢討，反過來追殺爆料的促轉會副研究員吳佩蓉，真是好棒的轉型正義呀！

張天欽在內部會議中，直接點名新北市長參選人侯友宜是轉型正義最惡劣的例子，更以促轉會「升格變東廠」而沾沾自喜，引起風波而辭職下台。 而促轉會副研究員吳佩蓉在促轉會內部群組坦承是她爆料，因為她認為不能用不正義的手段，去推展促進轉型正義工作。

但沒想到，吳佩蓉的苦心卻遭民進黨的中評委詹晉鑒抨擊！朱學恒就於臉書譏諷「好棒的轉型正義，好棒的民進黨中評委啊」！對於「吳佩蓉的揭露政府獨立機關自甘成為東廠，指揮鷹犬打擊政敵，導致民眾明白濫用轉型正義之名的惡行，這種正義的行為沒有頒發勳章就已經對不起她了」。

朱學恒更引用詹晉鑒於《讀報》撰文的一段話，只見內容寫著「吳佩蓉的爆料已一定程度減損政府推動轉型正義的威信，轉型正義屬於國家內部清理威權遺緒等內政行為，如不究責吳佩蓉洩密之行為，未來政府要如何推動政令？小英政府不可不慎，切勿因爆料內容涉及某縣市長參選人便退縮，應對吳佩蓉進行必要之懲處，以利未來轉型正義等政務推動」。

朱學恒譏諷「這位參加過太陽花學運，擔任民進黨中評委的大律師詹晉鑒沒有反省東廠之錯，反而立刻氣噗噗的要求懲處吳佩蓉?誰敢洩漏我黨胡作非為的行為，一定要重重懲處，以敬效尤!好棒的轉型正義，好棒的民進黨中評委啊」！

網友也紛紛留言表示，「轉型正義都是假的！選上了權換錢真的」、「這是一個清算納粹的過程中不知不覺自己變成納粹的概念」、「原來書唸的多也是有問題」、「現在已經變成投民進黨等於投東廠了嗎」，更有網友譏諷是「轉錢正議吧」！

(中時電子報)