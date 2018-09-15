《如懿傳》周迅「打手」上線 容佩針穿嘉妃耳網友喊專業

2018年09月15日 12:09 旺報 廖慧娟

由大陸女星齊歡飾演的「容佩」成為「如懿」復仇的幫手。（愛奇藝台灣站提供）

「容佩」一出手，就讓「嘉妃」見血。（取自新浪微博＠影視時尚秀）

在清宮劇中讓人不寒而慄的角色，就是20年前《還珠格格》裡的「容嬤嬤」，飾演該角色的實力派演員李明啟因此角色廣為人知。《如懿傳》作者流潋紫也在「如懿」周迅身邊安插「容珮」一角，14日上線後，立刻成為「如懿」報仇的最佳打手。

劇中，「如懿」賞「嘉貴妃」紅玉髓耳墜，令她記得不要「生事惹禍」。「嘉貴妃」認為這副耳墜的針身比一般耳墜粗了2倍，硬是不戴，「容珮」強硬的表示：「戴不戴得進去是奴婢的本事」，硬是把耳墜狠狠穿過「嘉貴妃」的小耳洞，讓「嘉貴妃」雙耳的耳垂立刻見血。

這段劇情讓觀眾聯想到《還珠格格》裡，「容嬤嬤」惡狠狠地拿針刺「紫薇」林心如與「小燕子」趙薇的畫面，讓討厭「嘉貴妃」的網友大呼：「看的太爽了……專業扎針，從未失手！」

《還珠格格》與《如懿傳》的時代背景相似，但「容嬤嬤」是皇后的奶媽，一路陪她進宮，但「容佩」是已在宮裡當差的宮女，在「如懿」為忠心大丫環「惢心」送嫁、回宮路上向「如懿」自我推薦，而成為「如懿」心腹，人設有些不同，外界認為是《如懿傳》原著作者流瀲紫向《還珠格格》致敬而特別安排的角色。

(旺報 )