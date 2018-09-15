才有蝶戀花前車之鑑...葛瑪蘭客運遭爆狂操駕駛17小時

葛瑪蘭客運遭踢爆狂操駕駛17小時，導致疲勞駕駛自撞柱子 (圖／本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

蝶戀花旅行團去年因司機疲勞駕駛而翻覆，造成33死11傷慘劇，如今又有客運業者被踢爆違規狂操駕駛。一名劉姓女子表示，自己丈夫在「葛瑪蘭客運」任職2年，卻常常超時工作，最離譜還曾經達到一天工作17小時，一度累到出意外，連她都不敢坐上自己丈夫開的車。

根據《蘋果》報導，劉女說丈夫是專跑國5的葛瑪蘭駕駛，但平日常常加班，常常一工作就超過12小時，還曾有過17小時的離譜紀錄，且不僅自己丈夫如此，其他駕駛也都是同樣情形。劉女進一步指證，表示丈夫曾經被排凌晨5點出勤，4點出門牽車後，一路工作到晚上9點半才收班，但還必須多留一個半小時開回停車場，接著洗車整理內裝。

劉女說丈夫雖然有拿到加班費，但疲勞駕駛出事的新聞屢見不鮮，丈夫就曾精神不濟撞到停車場柱子，事後還被公司扣薪賠償，不僅乘客危險，自己也根本不敢坐上丈夫開的車。

對此葛瑪蘭客運回應，表示該駕駛8月周末時的確有超時狀況，但解釋因放假車流量大，會超時是因為塞車造成，沒有超過12小時。業者表示，公司在派遣上的確有疏失，願意承擔並檢討，但也反擊劉女，說中間一定會有3至4小時的中退休息時間，不能用駕駛出門與回家的時間做判定。

公路總局則表示，得知消息後立刻前往葛瑪蘭客運稽查，確認該駕駛的確超時工作，依據《公路法》77條第1項以及《汽車運輸業管理規則》19條之1第1項第1款，對葛瑪蘭客運舉發開罰9000元，由於葛瑪蘭客運上一季度也被查到有超時情況，被開3張罰單，加上此次一共4張，未來將會將葛瑪蘭客運列為重點稽查對象。

(中時電子報)

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