影)不二家之亂！潑漆男找到了 買不到氣撲撲怒潑紅漆

2018年09月15日 12:26 中時 謝瓊雲

潑漆男找到了，買不到氣撲撲怒潑紅漆影片。

彰化「不二家」潑漆男抓到了！中秋節腳步逼近，彰化市糕餅名店「不二家」蛋黃酥排隊人龍越排越長，14日晚間突然有名男子獨自開車到店門外，快速步入店內四處潑灑紅漆後逃逸，彰化警方深夜找到29歲許姓男子，坦承是買不到蛋黃酥，店家又口氣惡劣，才憤而潑漆，由於店家低調不願提告，警方訊後依違反《社會秩序維護法》送辦。

不二家之亂！知名的彰化市不二家糕餅店，從過去每顆38元，今年漲價到每顆40元，以15顆裝的紅色禮盒計算，每盒售價600元，網路上代購行情已喊到900元至1000元，換算平均每顆超過60元，每年中秋節前必定出現排隊人龍。

隨著節日越靠近，不二家從每人限購60顆，逐漸限縮到45顆、30顆；代購業者看準商機、有利可圖，出動工讀生大軍代排，也讓人龍越排越誇張，逼近一公里，有人凌晨三四點就報到，還可以排第二輪，嚴重影響周邊住戶出入，交通也受影響。

彰化警分局偵查隊分隊長林師賢表示，許嫌供稱日前某天晚間前往不二家想買蛋黃酥，結果店家人員告知已賣完了！要他「明天再來排」，他認為對方態度惡劣、氣不過，15日專程前往台中車行花了1600元租了一輛汽車，再去買3罐小罐紅漆前往犯案。

林師賢說，警詢後將許嫌函送彰化地方法院簡易庭，依違反《社會秩序維護法》第68條第2項，藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所，可處3日以下拘留或新台幣1萬2千元以下罰鍰。

(中時 )