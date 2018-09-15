《翻爆旺寵物》參見萌皇！奴才給您撓癢癢

2018年09月15日 12:05 中時電子報 綜合報導

◎旺旺來！ 狗年參選登記揪毛孩

喜歡動物的花蓮市長魏嘉賢夫婦，6年前撿到一隻流浪的臘腸犬「比魯」（BEER），剛開始比魯相當畏懼怕生，讓人心疼，在夫妻倆細心呵護下，終於讓比魯敞開心房，前年市長補選魏嘉賢帶著妻女及「毛小孩」完成參選登記，比魯可愛萌樣反成全場焦點。

◎萌翻天！柴犬布丁 1秒變花栗鼠

「布丁！快示範一秒變花栗鼠！」6歲的柴犬布丁肥肥的臉頰拉開後，眼皮一瞇起來，模樣酷似花栗鼠，逗得旁人好樂，活潑好動的布丁從小和鄰居家的蕾蕾一同長大，感情超好，蕾蕾還曾經吵著要離家出走，一心想搬去和隔壁的布丁同住，讓蕾蕾的家人好氣又好笑。

◎嶄新生！ 受虐犬也有春天

桃園陳姓男子飼養的混種犬豆豆，原本生長的家庭因為男主人家暴，可憐的牠時常被當成出氣筒毆打，痛苦地渡過2年受虐狗生，直至主人離婚後，被陳姓男子和太太領養，才開始幸福的生活。

◎好困擾！貓咪愛亂抓 專家給建議

許多養貓人士都會有一個共同困擾，愛磨爪子的貓咪經常對家中的沙發、塑膠地墊、彈簧床緣下重手，造成物品損壞，地上滿是碎屑；瞭解貓咪行為人士指出，磨爪是貓咪殘留野外生存的習性，具有標示地域的作用，只要引導得宜，貓咪可以抓捆紮的厚紙板或報紙，便宜又解決家中的困擾。

◎好狗命！藥局店犬 萌樣惹人愛

寵物往往能撫慰、療癒人心，喜愛寵物、經營藥局的杜銘祥和陳秋香夫婦，養了一隻小巧可愛的馬爾濟斯，取名為「BIBO」，牠每天幾乎跟著主人一同顧店，只要看到熟客就會趨前熱情打轉，不知不覺也讓熟客一上門就會先詢問：BIBO呢？

◎大翻身！浪貓躍上枝頭變鳳凰

黑貓小姐露露，姿態優雅的在餐廳裡輕盈的巡視著，對「I loved cafe艾生活咖啡」老闆陳家弘而言，露露是創業夥伴；對露露而言，家弘是救命恩人，助她脫離流浪貓命運的貴人。

(中時電子報)