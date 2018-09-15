新北》促轉會爆料延燒 蘇貞昌：侯友宜最該反省

2018年09月15日 12:18 中時 葉書宏

國民黨新北市長參選人侯友宜回應，「促轉會的人為什麼會淪為東廠、作政治的打手，要有一個反省的能力。」（葉書宏翻攝）

促進轉型正義委員會爆料事件持續延燒，藍綠新北市長參選人隔空交火，民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（15日）表示，「最應該反省的就是侯友宜！」對此，國民黨新北市長參選人侯友宜回應，「促轉會的人為什麼會淪為東廠、作政治的打手，要有一個反省的能力。」

蘇貞昌15日上午出席金剛盃乙組棒球菁英爭霸賽，蘇貞昌表示，侯友宜當年對異議者非人性對待，不管是上級決策，還是他自以為是，經過這樣還不知反省，很不足取。

蘇貞昌痛批，侯友宜一直只做選舉操作，只算計著自己的選舉利益，對整件事情最沒資格講話的就是侯友宜，最應該反省的就是侯友宜，當年站在對立面的人最沒資格講話。

對於蘇貞昌的批評，侯友宜出席「運動I台灣-觀摩表演大賽」時也重砲回擊，侯友宜強調，「我不會選舉，我也不會操作選舉」，事情發生了，最重要的是，這些促轉會的人為什麼會淪為東廠、作政治的打手，我們要有一個反省的能力，才能夠帶著這樣一個反省的思維，讓台灣民主得來不易的、可貴的精神往前走。」

至於促轉會一周內提出報告，侯友宜表示，促轉會現在淪為東廠，一個執政黨要有反省機制能力，台灣才更有動力往前走，「這些反省能力不是單純只是一個報告」，相信整個執政團隊要去思考，怎麼樣去反省，來讓台灣人民有信心。

侯友宜也提到，「謝謝吹哨者有勇氣站出來」，更重要去省思，除了吹哨者站出來以外，更要去把整個來龍去脈及所面對的相關問題，好好的去反省，讓台灣民主化更往前走。

另外，蘇貞昌批評侯接受媒體專訪談鄭南榕，讓家屬「情何以堪」，侯對此表示，「走過的過程我自己內心坦蕩蕩、問心無愧，我會勇敢的做我自己，往前走！」

(中時 )