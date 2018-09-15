直擊／柯佳嬿披絕美婚紗 坤達甜喊「每天都在度蜜月」

2018年09月15日 12:13 中時 洪秀瑛

坤達與柯佳嬿十分甜蜜。（洪秀瑛攝）

喝交杯酒。（洪秀瑛攝）

柯佳嬿心情輕鬆，笑歪倒在老公坤達身上。（洪秀瑛攝）

坤達與柯佳嬿愛情長跑5年後，去年底登記結婚，今（15日）中午在萬豪飯店補辦婚宴，柯佳嬿穿著一席台灣設計品牌MS IDEAS的訂製白紗出場，蕾絲薄紗裙擺搭配清透的頭紗，呈現出優雅氣質。婚前對於禮服保密到家的她，連枕邊人坤達都隱瞞，讓第一次看到禮服的坤達直呼「等這麼久非常值得」。主持人楊達敬驚呼：「這也太裸露！不用馬嗎？」

新人出場拍照時，主持人笑虧坤達很木訥，額頭油到發光，柯佳嬿微笑嬌羞的挽著坤達的手臂，剛出場時頗為淡定，被拱接吻「用印」時，柯佳嬿露出害羞尷尬表情，2人在攝影記者要求下換各種姿勢接吻，新人也有求必應滿足大家。

柯佳嬿坦言要進來前滿緊張：「我點了白酒，應喝一點才能面對你們，從沒跟先生在大家面前出現，沒想到一出現就要接吻。」坤達說，除了緊張還是緊張，剛在休息室跟太太說不要緊張，發生什麼事都是最好的安排。

被問到何時度蜜月？柯佳嬿解釋因工作所以今年暫時無法完成，坤達說：「我們每天都在度蜜月。」柯說：「你剛有喝嗎？」至於生子計畫？人妻大解放說：「那今天晚上好了。」新人分開拍照時，坤達有點緊張，柯佳嬿說：「勾個腳吧。」

坤達出自男團Energy，2009年已單飛解散，末代團員張書偉、蕭景鴻、唐振剛今天都出席，坤達表示，2位團員牛奶跟Toro都沒法來，但Toro沒說來不來，只請人拿了一封信給他，結果柯佳嬿看完之後，感動得淚流滿面。柯佳嬿接話說，Toro居然寫了2頁紙，其中寫滿了很多人不了解的坤達，一說完便轉頭對著老公說：「他一定暗戀你。」

坤達穿Paul Smith 2018秋冬SOHO系列深藍色緹花款西裝，沉穩的深藍色綴以簡約緹花設計，運用酒紅色星星領結增加亮點，最後以焦糖色系皮鞋為搭配，整體展現英式獨特的魅力與帥氣。

坤達出道16年，柯佳嬿13年，夫妻倆演藝資歷長，今婚禮席開35桌，每桌3.3萬，總花費約258萬，其中有142萬是贊助。這場名為「謝先生謝太太」的婚禮眾星雲集，星光熠熠，包含夫妻檔修杰楷與賈靜雯、陶晶瑩與李李仁、白吉勝與徐小可、楊銘威與方志友及趙又廷、謝佳見、邱澤、張懷秋、劉子千、汪東城、歐漢聲、曾國城等、溫昇豪、李淳、Kid、王子、小鬼、張少懷、懷秋、黃健瑋等；女藝人有藍心湄、李烈、曾之喬、劉品言、王思平、莫允雯、謝欣穎、袁艾菲等，看得出他們的好人緣。

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(中時 )