「冒牌」陽澄湖大閘蟹橫行 陸媒揭露網購三大偽招

2018年09月15日 12:13 旺報 潘維庭

在大陸，每年九、十月份是大閘蟹最肥美的時候，人們最喜愛的陽澄湖大閘蟹今年的「開湖」時間為9月21日，雖然距上市還有一段時間，但相關「預售券」已在電商平台上開售。不過央視新聞客戶端指出，以銷售額來推算，市面、網上的大閘蟹，真正的「陽澄湖大閘蟹」估約僅占1%。

「央視新聞客戶端」14日報導，據統計，2017年，據大陸全國河蟹市場統計，大閘蟹總營銷額為778億元（人民幣，單位下同），其中陽澄湖大閘蟹約為300億元，占比40%，但去年陽澄湖大閘蟹的真實產量為1600噸左右，市值差不多只有3億元；據此推算，目前市場上99%的陽澄湖大閘蟹都是冒牌貨，由於冒牌陽澄湖大閘蟹的價格更低，因此假貨比率或許更高。

報導也指出，網購大閘蟹有三大「坑」。首先是「低價禮券提貨難」，如在某電商平台上，賣大閘蟹禮品券的商舖有很多，一般標註提貨時間是9月下旬，一盒大閘蟹的價格多為200元左右，甚至還有12只大閘蟹賣99元的，價格遠遠低於實體店；但不少網民投訴，買了大閘蟹券卻提不了貨，只能等到第二年、甚至第三年才拿到貨。

業內人士透露，「今年預售的券，可能今年只發一半，還有剩下的一半，不管買家怎麼投訴，就是不發貨。這樣，剩下一半的錢就可以當做流動資金去做別的事情。該業內人士稱，很多電商經常會投入資金在廣告和刷單上，靠刷單的高銷量來吸引消費者。一旦無法發貨被買家投訴，導致店舖信譽度降低時，就重新換個招牌，繼續刷銷量。

其次是「產量不夠小蟹湊」，在電商平台上，有一些電商被很多買家給了差評，不少都是抱怨螃蟹小、缺斤短兩。有消費者反映，一些商家用繩子把大閘蟹綁五六圈，為蟹增重，更有甚者會使用浸濕的繩子捆綁大閘蟹稱重，如果賣出去的蟹券比較多，但產量又少，就只能「以次充好」。賣券時標註是4兩大閘蟹，等消費者真正拿到手了，可能變成2兩的小毛蟹。

第三是商家自造「防偽蟹扣」，往年，正宗陽澄湖大閘蟹的蟹腳上會有一個防偽蟹扣，這個蟹扣是由江蘇省蘇州市質監局地理保護辦公室頒發、並由蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會發放的，如今很多電商平台上銷售的某些「陽澄湖大閘蟹」，蟹扣往往是商家自己生產的。

至於要如何識別陽澄湖大閘蟹有四招：首先是看時令，陽澄湖大閘蟹的開捕時間一般在9月下旬，在開捕期以前上市的，都是假的；其次是看體態，有金爪（蟹腳腳尖呈金黃色）、黃毛（蟹毛呈淡黃色）、白肚（蟹肚清白乾淨）、青背（蟹背呈青黃色）等特徵；第三是看活力，爬行時肚腹離地、走得很快、眨眼速度很快的是好貨。第四是看管道，要認準權威管道和品牌。

此外，目前螃蟹養殖產業已非常成熟，只要水質和飼養達到一定水準，都能養殖出與陽澄湖同等品質的螃蟹，在高品質的螃蟹中，也很難鑑定出其產地。

(旺報 )