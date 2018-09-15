機捷延伸中壢站動工 老街溪站2021年通車

行政院長賴清德15日參加桃園機場捷運延伸線中壢站及鐵路地下化先導工程動工典禮。（賴佑維攝）

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行政院長賴清德15日參加桃園機場捷運延伸線中壢站及鐵路地下化先導工程動工典禮。（賴佑維攝）

行政院長賴清德15日參加桃園機場捷運延伸線中壢站及鐵路地下化先導工程動工典禮，宣告鐵路地下化進入實質動工階段。而機捷預計A22老街溪站可於2021年通車、A23中壢車站2026年通車，帶動沿途發展。

桃園市捷運工程局表示，為了串連機捷與台鐵中壢站，交通部鐵道局規畫機場捷運延伸至中壢火車站，由機捷環北站起，設置老街溪站及中壢車站，採地下型式，全長2.06公里，因中壢車站與地下化的中壢火車站將共站，為了縮短工期，2工程15日一起動工。

鐵路地下化準備工程及先導工程包括機場線延伸中壢的橫渡線下挖3.2公尺，市府於2018年編列1.1億元，機場線A23站降挖5.7公尺， 2018、2019編列1.6億元，2020年後續將再編列8.4億經費，而中新地下道拓寬，市府徵收部分土地亦花費6000萬。目前中新地下道已於8月13日通車，而先導工程正在進行中，調降後的站體空間將做商業開發利用。

未來鐵路若地下化，將拆除8座高架橋、8個地下道、20個平交道，消弭前後站的阻隔，重新規畫後的路廊，平均25米至40米，會成為桃園新的台1線，同時也是綠園道。

(中時 )

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