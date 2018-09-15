台中》拚連任！林佳龍：台中隊打造「黃金時代」

2018年09月15日 12:32 中時 盧金足

台中市長林佳龍15日在競選總部成立時強調，他不會屈服於抹黑謠言，更不會被負面選戰影響，步入相互攻擊的惡性循環，台中市民的智慧，將會選擇讓這個城市繼續向前邁進。（盧金足攝）

林佳龍競選總部成立，民進黨主席蔡英文、立法院長蘇嘉全、競選總部主任委員蔡其昌、副主委張廖萬堅、黃國書、何欣純、洪慈庸及多名市議員到場力挺，「進步@台中，林佳龍」旗海飄揚，展現台中隊團結氣勢。（盧金足攝）

台中市長林佳龍競選總部15日成立，現場有115個後援會、400多名里長，數千名支持者到場參與，林佳龍表示，這四年來我們打下的基礎，台中已經準備好，台中隊也已經準備好，邁入下一個關鍵四年，八年的累積，將為台中帶來百年發展的榮景，他有信心，未來歷史將記載，這是台中的「黃金時代」。

林佳龍競選總部開幕茶會，由達觀部落帶來傳統歌曲舞蹈揭開序幕，並發表最新的競選歌曲《幸福做陣》。

民進黨主席蔡英文、立法院長蘇嘉全、競選總部主任委員蔡其昌、副主委張廖萬堅、黃國書、何欣純、洪慈庸及多名市議員、市政顧問、里長、後援會等代表到場參與，「進步@台中，林佳龍」旗海飄揚，展現台中隊團結氣勢。

「作伙打拚，我們都是台中隊！」林佳龍表示，四年前，當希望台中競選總部成立時，他向大家許諾，要打造一個希望的台中，實現市民的希望，四年後的今天，進步台中競選總部正式成立，象徵的是，希望已經實現，進步就在眼前。

林佳龍強調，四年前定下「人本、永續、活力」作為實現希望台中的基礎，貫徹在龍團隊的每一項施政之中，四年後的今天，台中已躍升成為全台第二大城，蛻變為真正的生活首都、宜居城市，下一個四年，我們更將邁開腳步，朝「國際、文化、智慧」的進步台中邁進。

「幸福做陣，是有你相伴！」林佳龍以競選歌曲《幸福做陣》表示，進步的道路上，我們不分山海屯城，不再有市區縣區之別，能夠看見每一位市民的需求，從山上的環山和松鶴部落，到海線各區。

林佳龍主打政績牌表示，從冬天需要暖氣才有辦法上課的小朋友，到等著公車去大醫院看病的阿公阿嬤；從你看得見的道路危橋修繕，到你看不見的汙水下水道和偏鄉自來水建設，他堅持能讓不分地區的每位市民都能感受到幸福與改變，才是進步的價值。

林佳龍強調，推動「托育一條龍」、「到宅坐月子」服務了上萬名年輕父母，其中「托老一條龍」及敬老愛心卡擴充服務，以更實質的服務照顧長輩需要，「社會住宅」、「青年加農」、「摘星計畫」以及在招商引資、產業創新上的努力，讓台中成為人力銀行調查中，年輕人留鄉工作意願最高的城市。

他也以四年前提出的「大台中123」政見，已證明不是競選口號，而是「成真123」，成真123的1，是一條大台中山手線，曾經讓他被笑為「憨人」，現在正在實現，成功車站到追分車站雙軌化的下環微笑線明年就可以完工，也因為中央給予的支持，納入前瞻基礎建設計畫，讓我們能加快腳步，打造環狀鐵路。

此外，再加上捷運綠線今年底將試運轉，預計2020年全線通車，和獲得行政院正式核定的捷運藍線，將形成十字軸線，搭配大台中山手線環狀鐵路，建構跨越山海屯市區的軌道路網，迎接台中交通的新時代。

「我曾說不能救中區，不配當市長！」林佳龍表示，舊城區曾是許多市民的遺憾，翻轉、再生對許多人來說已是被放棄的夢想，綠川的整治甚至曾被說「一條臭水溝，掀開來幹嘛？」如今，綠、柳川整治完成，我們重新翻轉中區，打造綠空鐵道，改造東協廣場，啟動大車站計畫以及推動中的干城與台糖都市重畫，創造商機回流，讓中區重回百年前榮光，讓台中找回城市的光榮。

林佳龍說，以前台中的治安成為市民難以擺脫的標籤。四年來，我們持續改善治安，成為六都中各項治安指標評比最佳的城市。

針對空汙問題，他強調，正面迎戰空汙，一上任就籌組「空汙減量小組」，推動86項空汙改善措施，甚至，在台中火力發電廠近30年的歷史中，我們作為改革先鋒，達成首度大砍生煤使用量500萬噸的成果，首度由地方政府成功要求降載，到現在，中火已經降載了268次。

美國總統林肯曾經說，「我走得很慢，但我從不後退！」林佳龍表示，這四年來，我們不只從不後退，更勇敢大步向前，在這條路上，會有批評指教，讓我們成長；當然，也難免遭遇惡意的攻擊，相信最近大家都可以感受到，抹黑和謠言一到了選舉，多到不可置信。

他說，甚至手法推陳出新，假新聞、假民調、假消息的方式散布謠言，好像以為，只要用這樣的手段，就能讓他們獲得政治上的利益，但是，他們的舉動，只讓社會大眾感到氣憤也感到不平。

這幾天，關心的訊息如雪片般飛來，他表示，象徵台中的進步已經被大家看見，他不會屈服於抹黑謠言，更不會被負面選戰影響，步入相互攻擊的惡性循環，台中市民的智慧，將會選擇讓這個城市繼續向前邁進。

(中時 )