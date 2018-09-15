陸官媒將公開報導反台諜工作 陸委會：對兩岸關係的良性互動沒有任何幫助

2018年09月15日 12:30 中時 楊家鑫

大陸央視今晚(15)將公開報導大陸國安機構開展「2018-雷霆行動」的反台灣間諜工作。對此，陸委會發言人邱垂正上午受訪時表示，目前報導內容尚未公開，很難評斷，而且這並非陸委會主責範圍，但會持續關注，若有必要會適時回應。「但大陸過去也有類似的公開報導，這種宣傳對兩岸關係的良性互動沒有任何幫助。」他並再次呼籲國人赴陸必須做好風險評估，才能確保自身權益。

大陸網路14日傳出「9月15日至16日，相關媒體將集中開展對台灣間諜情報活動的公開揭露」，包括15日晚間，大陸央視《新聞聯播》對國家安全機關部署開展「2018-雷霆行動」進行公開報導；15、16日，大陸央視《焦點訪談》欄目連續播出兩期揭批台灣間諜情報活動的專題；16、17日，《環球時報》刊登揭露台灣間諜情報機關對大陸學生實施策反活動的新聞和評論文章。

對此，陸委會發言人邱垂正15日上午受訪時表示，目前報導內容尚未公開，很難評斷，而且這並非陸委會主責範圍，但會持續關注，若有必要會適時回應。「但大陸過去也有類似的公開報導，這種宣傳對兩岸關係的良性互動沒有任何幫助。」

他並再次呼籲，兩岸在制度、法律、政治環境、言論自由等方面都有差異，再加上市場潛規則、政治檢查、特定意識形態等因素，國人要了解大陸環境跟台灣自由民主差異很大，赴陸必須做好風險評估，才能確保自身權益。「這也是為何陸委會不斷揭露大陸對台措施背後的各種風險」。

(中時 )