MLB》刷新百年紀錄 狄葛朗仍無緣賽揚獎？

大都會投手狄葛朗本季表現優秀，可惜缺乏隊友支援。(美聯社資料照)

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中時電子報

大都會王牌狄葛朗(Jacob deGrom)今年打破了高懸108年的投球紀錄，連續26場先發失分不超過3分，自責分率1.71居大聯盟之冠。有人認為狄葛朗是百年來最強的投手，理應獲得本季的國聯賽揚獎。

ESPN球評威本(Michael Wilbon)非常不以為然，「這是狗屁，如果狄葛朗贏得賽揚獎，那些投票的人全都該滾蛋。」因為不論狄葛朗如何勇猛，他本季的戰績僅有8勝9敗，距離傳統賽揚獎的勝投門檻太遙遠。

小熊投手科爾(Leslie Cole)在1910年創下連續25場先發失分不超過3分，不過當時是所謂的「死球年代」，球隊得分較少。在炮火四射的活球年代，狄葛朗每9局僅被敲0.4轟是聯盟最少，無奈大都會戰績不振，導致他敗多勝少。

賽揚獎向來都很要求勝投數，史上最少勝的賽揚(先發)投手是「菲力王」賀南德茲(Felix Hernandez)，他2010年在美聯只有13勝12敗，仍比狄葛朗多。還有人認為狄葛朗該得國聯MVP，雖不是沒可能，但難度更高。

當然也有球迷質疑，如果我每場都只先發1局，那我豈不是可以連續100場都失3分以下？狄葛朗這26場的平均先發超過6.2局，除了1場受傷與2場早退，都是真材實料的優質先發。即使生涯首座賽揚獎落空，他這個紀錄也足以炫耀一輩子了。

(中時電子報)

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