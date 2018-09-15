台北》軍公教被罵王八蛋揚言提告 姚文智：我沒必要道歉

2018年09月15日 13:13 中時 鄭舲

民進黨台北市長參選人姚文智日前批反年改、世大運鬧場的軍公教是「王八蛋」，掀起軍公教團體不滿，揚言若不道歉就提告。姚文智今受訪表示，他不是針對所有的軍公教，但民眾可能被部分假民調、假新聞所誤導；對於奉公守法的公務員對年金改革，能夠體諒國家處境，他很敬佩，但對於世大運鬧場的人，「我沒必要道歉。」

姚文智今上午前往萬華區西寧市場掃街，被問及軍公教警消要求姚文智道歉，姚文智說，「明眼人都知道，我是針對世大運鬧場的人，對奉公守法的公務員，我都當他們是好朋友。」他知道因為年金改革，很多退休公務員能體諒國家處境，他很尊敬，「但在國家慶典鬧場的那些人，我沒有必要對他們道歉。」

至於北農事件，姚文智昨稱台北市副市長陳景峻是「被請辭」北農董事長，他受訪時也強調，柯市府內部不斷鬥爭，顯示柯文哲的領導力有很大的問題，柯文哲只是為了要拿北農的位置與國民黨地方派系搭上線，而陳景峻應是人在屋簷下有口難言，「相信他是滿腹委屈。」

另外，對於促轉會前副主委張天欽言行惹議下台，姚文智說，因為張的不當言論，讓過去的加害者如今得以受害者之姿大放厥詞，讓過去轉型正義追求的價值因此錯亂。他強調，轉型正義當然要繼續推動，但少數人言行造成的傷害，大家要共同彌補。

(中時 )