轉接再轉接 詐騙集團用科技DMT犯案

2018年09月15日 13:41 中時 陳鴻偉

警方查扣DMT、分享器等設備。（陳鴻偉翻攝）

北市刑大技正孫福佐說明相關查緝情形。（陳鴻偉翻攝）

詐騙集團再出新招！歹徒利用數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT），避免躲在機房打電話遭警查獲，這種裝置可外接32個SIM卡插槽，犯嫌透過網路電話打給被害人，透過它層層轉接，藉此躲避警方追捕。

北市刑大警方經連月追查，日前同步在桃園、新北、台中等地，逮捕劉姓、陳姓等詐騙份子，查扣「DMT」電信詐騙設備、ADSL設備、4G分享器、遠端監視器等犯罪工具，初查共有31人被騙，金額高達500多萬。

警方指出，設置DMT的房間裡面不必有人，只是一個轉接的「無人機房」，歹徒其實在另外一個地方打電話騙人，用「猜猜我是誰」，假扮親友的方式借錢行騙，不法份子以為神不知鬼不覺，但警方最後用土法煉鋼，逐間清查的方式，循線逮捕這些騙徒。

北市刑大表示，2018年共破獲36起電信網路詐欺案件，其中9件更依「組織犯罪」送辦，新修正案的法條詐斯最高可處10年以下有期徒刑，併科1億元罰金，未來會將持續掃蕩，即使歹徒花招不斷翻新，警方也有因應之道。

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(中時 )