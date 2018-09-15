北約頭疼了！空中預警機對陣 俄後來居上

2018年09月15日 13:17 中時電子報 盧伯華

俄羅斯A-100 空中預警機

美國《國家利益》雜誌稱，預計在年底首飛的俄羅斯「總理」(Beriev)號新一代空中預警機A-100，將全面換裝俄國空軍電子戰系統，其整合陸海空電子訊息的電戰控制功能，搭配陸基導彈與蘇愷戰機空射導彈，將是北約要面對的一個大難題。

報導說，俄羅斯空軍預計將在2020年低或2021年初接裝這款新式空中早期預警機(AWACS)，它將取代目前扮演「飛行雷達」角色的A-50預警機，如果搭配蘇-30SM和蘇-35S戰機，可為俄羅斯帶來更強的空中優勢。

俄羅斯聯合飛機公司(UAC)總裁斯留薩(Yuri Slyusar)向塔斯社表示，俄羅斯國防部將以新的A-100合約取代現有的A-50，該公司大約會在今年或明年初與國防部就A-100飛機系列交付合同詳細討論。

美軍E-2D先進鷹眼空中預警機是北約組織及美國盟邦目前使用的預警機主力機種。（圖／Northrop Grumman)

美軍E-2D先進鷹眼空中預警機是北約組織及美國盟邦目前使用的預警機主力機種。（圖／Northrop Grumman)

報導分析指出，A-100的性能比A-50有明顯著提升。它是以改良型的伊爾-76MD-90A戰略運輸機為基礎，更換較新的PS-90A-76發動機，並改進機翼與起落架。同時採用了韋加無線電工程公司(Vega Radio Engineering) 的「總理-476」的有源電子掃描陣列雷達，此一系統的概念與美國格魯曼公司的E-2D先進鷹眼(Advanced Hawkeye)空中預警機類似。俄羅斯國家技術集團(Rostec)指出，這種雷達系統包括能電子垂直掃描和機械掃描的旋轉天線，雷達每5秒鐘能掃瞄一圈。

如果Rostec對A-100性能描述是正確的，那麼新的俄羅斯空中預警機強大的性能就值得關注。「新的A-100配備了強大的全景監視雷達和最先進的電腦，能夠向各個方向掃描數百公里的空域，同時識別目標並向防空系統發送完整的目標數據，讓防空導彈系統擊落目標。」Rostec說，「具有這種功能的預警機等於是一個電戰空中指揮所，整合空軍、地面部隊與海軍及其特遣部隊的戰力進行協調。」

與現有的A-50和A-50U相比，A-100採用新的AESA雷達可以顯著提高對空中與海面的探測跟踪能力。雖然目前還不清楚此一系統與現有的西方國家的系統（如美國空軍的E-3 哨兵空中預警機）的強弱，但是A-100的AESA技術很可能會讓俄羅斯戰鬥機比美國戰機佔優勢。最新哨兵預警機升級版E-3G Block 40/45所使用的格魯曼(Northrop Grumman) APY-2，它使用無源相控陣天線以S波段進行垂直掃描，並以同方位進做機械掃描。

俄羅斯空軍現役有15架A-50和4架A-50U飛機，幾乎可以肯定會用A-100取代整個A-50和A-50U機隊，第一架A-100預計今年底就能首飛。現在的問題是時間，目前還不確定A-100能否按照俄羅斯空軍的要求快速量產並裝備服役。

(中時電子報)