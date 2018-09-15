北約頭疼了！空中預警機對陣 俄後來居上

美國《國家利益》雜誌稱，預計在年底首飛的俄羅斯「總理」(Beriev)號新一代空中預警機A-100，將全面換裝俄國空軍電子戰系統，其整合陸海空電子訊息的電戰控制功能，搭配陸基導彈與蘇愷戰機空射導彈，將是北約要面對的一個大難題。
報導說，俄羅斯空軍預計將在2020年低或2021年初接裝這款新式空中早期預警機(AWACS)，它將取代目前扮演「飛行雷達」角色的A-50預警機，如果搭配蘇-30SM和蘇-35S戰機，可為俄羅斯帶來更強的空中優勢。
俄羅斯聯合飛機公司(UAC)總裁斯留薩(Yuri Slyusar)向塔斯社表示，俄羅斯國防部將以新的A-100合約取代現有的A-50，該公司大約會在今年或明年初與國防部就A-100飛機系列交付合同詳細討論。
報導分析指出，A-100的性能比A-50有明顯著提升。它是以改良型的伊爾-76MD-90A戰略運輸機為基礎，更換較新的PS-90A-76發動機，並改進機翼與起落架。同時採用了韋加無線電工程公司(Vega Radio Engineering) 的「總理-476」的有源電子掃描陣列雷達，此一系統的概念與美國格魯曼公司的E-2D先進鷹眼(Advanced Hawkeye)空中預警機類似。俄羅斯國家技術集團(Rostec)指出，這種雷達系統包括能電子垂直掃描和機械掃描的旋轉天線，雷達每5秒鐘能掃瞄一圈。
如果Rostec對A-100性能描述是正確的，那麼新的俄羅斯空中預警機強大的性能就值得關注。「新的A-100配備了強大的全景監視雷達和最先進的電腦，能夠向各個方向掃描數百公里的空域，同時識別目標並向防空系統發送完整的目標數據，讓防空導彈系統擊落目標。」Rostec說，「具有這種功能的預警機等於是一個電戰空中指揮所，整合空軍、地面部隊與海軍及其特遣部隊的戰力進行協調。」
與現有的A-50和A-50U相比，A-100採用新的AESA雷達可以顯著提高對空中與海面的探測跟踪能力。雖然目前還不清楚此一系統與現有的西方國家的系統（如美國空軍的E-3 哨兵空中預警機）的強弱，但是A-100的AESA技術很可能會讓俄羅斯戰鬥機比美國戰機佔優勢。最新哨兵預警機升級版E-3G Block 40/45所使用的格魯曼(Northrop Grumman) APY-2，它使用無源相控陣天線以S波段進行垂直掃描，並以同方位進做機械掃描。
俄羅斯空軍現役有15架A-50和4架A-50U飛機，幾乎可以肯定會用A-100取代整個A-50和A-50U機隊，第一架A-100預計今年底就能首飛。現在的問題是時間，目前還不確定A-100能否按照俄羅斯空軍的要求快速量產並裝備服役。
(中時電子報)