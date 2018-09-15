共軍少將：美駐香港領事館人員近1千人「就是進行政治戰的」

2018年09月15日 13:44 中時 楊家鑫

美國正改變對傳統軍事戰爭的依賴，轉向「政治戰」。大陸央廣專訪大陸解放軍少將金一南指出，「攻城為下，攻心為上」，美國政治戰主要手段是從敵對國內部入手，把對方的政治、經濟搞癱瘓，然後達到美國的政治目的。工具包括媒體、網路，還有遍佈全世界的外交機構、海外基地、援助團體等。他說，美國駐香港領事館人員就有將近「一千人」，「這一千人是幹什麼的？絕對不是睡大覺的，是做工作的，就是進行政治仗的。」這方面非常值得警惕。

大陸中央人民廣播電台報導指出，美國著名智庫蘭德公司提出一份題為《美國怎麼打政治戰》的報告，稱美國需要改變過於依賴軍事戰爭的傳統做法，因為這種做法在阿富汗和伊拉克等地連續失敗，而應該積極構建政治戰爭能力。

報導稱，解放軍少將金一南表示，美國政治戰要打擊的對手是一切反對美國政府的，要扶持幫助的是敵人的敵人，主要手段是從敵對國內部入手，把對方的政治、經濟搞癱瘓，然後達到美國的政治目的。一方面建立自己行動的合法性、合理性，一方面就是顛覆對方行動的合理性。

金一南指出，美國政治戰工具是很先進的，包括媒體、廣播、電視、電影、網路，美國具備全世界最優良的工具。還有遍佈全世界的外交機構、海外基地、駐外的援助團體，都能成為美國打政治仗的擴散點。

他說，包括香港，美國一個駐香港的領事館人員就有將近一千人，「這一千人是幹什麼的？絕對不是睡大覺的，是做工作的，就是進行政治仗的。」這方面非常值得警惕。

不過，金一南表示，美國雖然擁有全球最發達的網路、影響力最大的媒體等工具，但忽略了世界的多樣性，把自己當作救世主，脫離了世界追求最基本的「平等」，只要有不平等，就有反抗。當政治出發點不對的時候，無論是軍事戰還是政治戰，一定都是錯誤的戰爭。

(中時 )