經營社區影像培力有成 台南市與新竹市雙城論壇迸火光

2018年09月15日 13:23 中時 程炳璋

新竹縣政府開辦社區影響培力11年，累積上百部拍攝社區文化的紀錄片，台南市中西區開辦社區影響培力3年，急起直追累積24部影片，新竹縣文化局15日帶隊造訪中西區，舉辦一場社區影像培力的雙城論壇，針對閩南族群與客家族群的在地文化紀錄工作，彼此交流尋求迸出火花。

台南市中西區公所3年前開始找來台南藝術大學教授曾吉賢教導民眾拍攝社區在地文化影像，至今共產出26部紀錄片，包括傳統工藝台南繡莊、裝佛與具有台南特色的老行業紀錄，今年更以耆老口述為目標，希望建立更厚實的影像文化基底。新竹縣早在11年前開始推行，目前已產出123部紀錄片。

新竹與台南是台灣目前建置有典藏歷年社區影像網路平台的縣市，新竹在7年前完成「無牆博物館」，台南在去年成立「府城映像館」，將拍攝完成的社區文化紀錄片用「文化地圖」方式呈現。將社區影像放到網路上公開點閱，另具資料庫典藏功能。

台南市與新竹縣15日的社區影像交流，輪流播出彼此拍攝的紀錄片，從拍攝經驗中，交換兩座城市文化生活經驗與價值觀的差異，新竹縣大部分是客家族群，台南則以閩南族群與移民居多，在不同的文化，「社區影像」其實是最好驗證與體現常民歷史與樣貌工具。

台南市社區影像培力成員15日以一人一道菜的方式，歡迎遠道而來的貴賓，兩地民眾相互切磋紀錄片拍攝歷程，瞭解不同地區對於社區影像的不同思維。曾吉賢鼓勵學員們「拍自己，為自己而拍；拍社區，為社區而拍；拍歷史，為歷史而拍！」

(中時 )