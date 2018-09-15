台中》蔡英文指對岸放「假消息」 唐德明：梨山海陸宴算嗎？

2018年09月15日 13:35 旺報 潘維庭

蔡英文15日以民進黨主席身分至台中市長林佳龍競選總部致詞，並表示這次選舉「很多假消息，有些甚至來自對岸，造成台灣社會的對立，更激化選舉」，國民黨文傳會代理主委唐德明15日表示，林佳龍目前被抨擊最嚴重的就是「梨山海陸宴」，現場畫面網上都查得到，「請問蔡主席，這算是假新聞嗎？這跟對岸有什麼關係？又是如何造成社會對立了呢？民進黨難道真的不牽扯對岸就不會執政，不拉上中國大陸救援就不會選舉了嗎？」

唐德明稱，盧秀燕陣營指控林佳龍在梨山免費招待300人，一桌10人，每人各一份有生魚片、龍蝦等海陸大餐，邊吃邊喊「林佳龍凍蒜」，現場畫面網路上隨時可以查得到，是真是假？一翻兩瞪眼。

他指出，蔡主席利用這種間接影射的方式，抹黑攻擊對手，實在有失執政黨主席的高度，「也很難不讓人想起妳的學長張天欽說的：『間接影射殺傷力最強了』，果然手法脈絡如出一轍啊！」

唐德明引述，2016年總統大選第二場電視辯論會後，蔡主席召開記者會說：「在選前大規模的請客吃飯，本來就是個不尋常的事情，而且在相關的法規裡面，也特別講到大規模的或者是請客吃飯，那是一個可能的賄選的態樣。」

唐德明稱，對於別人的事情，蔡主席嚴厲指涉可能涉及賄選，但對於同黨林佳龍請客吃飯的事實，蔡主席卻影射說這是假消息，甚至可能跟中共有關，會造成台灣社會的對立，「這樣子的兩套標準，正是造成社會對立，模糊是非標準的真正原因，也是讓台灣持續向下沈淪的關鍵因素。」

(旺報 )