直擊／新娘柯佳嬿自爆好糗 竟忘帶Nubra

2018年09月15日 13:26 中時 洪秀瑛

李國毅特地送祝福。（洪秀瑛攝）

坤達與柯佳嬿甜蜜蜜。（洪秀瑛攝）

坤達與柯佳嬿愛情長跑5年後，去年底登記結婚，今（15日）中午在萬豪飯店補辦婚宴。柯佳嬿不久前和坤達到日本拍婚紗照的時候忘記帶高跟鞋，今天早上原訂安排新人在11點接受訪問，最後卻遲了半小時。柯佳嬿剛剛解密，原來她和坤達昨晚先住飯店，結果她忘了帶Nu bra，今天早上梳化時才發現，緊急請家人幫她帶過來，笑說：「我平常不會這樣丟三落四，應該是出門太趕了。」

坤達說，原本有伴娘伴郎，「但來報名的還滿多的，乾脆就不要了」，他們今天改找花童，有歐漢聲的女兒jojo、楊銘威的女兒mia、小鬼的妹妹的小孩、朱芯儀的兒子樂樂。柯佳嬿說今天很想大醉一場，「可能我們求好心切，怕招待不周」，坤達說「今天早上起床一起去吃早餐，我們都滿緊繃的，我們告訴自己，今天不管發生什麼事都是最好的安排」。

坤達坦言，籌備婚禮過程和柯佳嬿有意見不合，「因為實在太多瑣碎的事了」，他說有爭執的時候，頂多稍微冷戰一下，誰冷戰的續航力比較久？坤達沒說話，看看一旁的老婆，柯佳嬿說：「他比較讓我啦。」坤達說，因為安排的事一直改來改去，至於賓客的座位安排有注意避開舊愛新歡，比如張懷秋、楊謹華？坤達尷尬說：「我們該注意的都有注意，今天就希望大家開開心心的來喝喜酒。」

坤達今天講了不少金句，包括「每天都在度蜜月」、「今天不管發生什麼事都是最好的安排」，柯佳嬿說：「他平常就滿好的，但今天可能有喝一點，他很少甜言蜜語，但會在小地方包容我。」坤達說，今晚之後會積極做人，沒特別想生幾個，柯佳嬿談到這1年來登記之後的婚姻生活，和交往時是否有不同？她說，「心境上沒太大改變，人生走到這階段有重新開始的感覺」。

(中時 )