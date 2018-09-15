藝池藝術協會會員聯展開幕 展出91件畫作雕刻

▲南投縣藝池藝術協會會長李美珠與她在會員聯展中展出的精彩山水畫作。（楊樹煌攝）

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▲南投縣長林明溱在會中肯定藝池協會30餘年來，戮力推動藝術深耕的努力，讓南投縣藝術文化更加蓬勃發展。（楊樹煌攝）
▲南投縣藝池藝術協會會員李春季（右2）在現場進行彩繪絹布扇子的神情。（楊樹煌攝）
▲南投縣藝池藝術協會會員許坤揚與他的天花板彩繪創作。（楊樹煌攝）
▲南投縣藝池藝術協會會員陳福華的繩索吊著木板，上置茶杯，名為「無題」的創作。（楊樹煌攝）
▲藝池藝術協會會員聯展精采開幕，會場各角落都吸引賞畫民眾。（楊樹煌攝）

南投縣藝池藝術協會會員聯展，今15日在埔里鎮田園藝廊精采開幕，南投縣長林明溱和各縣議員、鎮長、鎮代及里長參人都齊聚到場，為參展人加油打氣；南投縣長林明溱在會中肯定藝池協會30餘年來，戮力推動藝術深耕的努力，並期許未來在協會的帶動下，讓南投縣藝術文化更加蓬勃發展。

林縣長說，南投縣是個人文薈萃，藝術風氣興盛，尤其埔里更是個藝術之鄉，孕育出許多國內外知名的藝術大師，藝池藝術協會30年來在地深耕，推動藝術傳承不遺餘力，讓山城在藝術氣息薰陶下，呈現溫馨祥和氛圍，期許未來能有各界共同努力推廣傳承，讓埔里不僅是觀光、溫泉重鎮，更是南投藝術文化新標竿。

藝池藝術協會理事長李美珠表示，該會成立逾30年，會員超過70人，以推廣藝術傳承，文化深耕為宗旨，每年至少都舉辦1次會員聯展，讓會員交流、同時分享給民眾，以提升鄉親藝術氣息，讓地方文化活動蓬勃發展。

此次展出從書法、水墨、彩繪、油畫的平面畫作至雕刻的立體作品，最特別的是，展出創作還從地面至天花板，有陳福華的繩索吊著木板，上置茶杯，名為「無題」的創作，也有許坤揚以現成建材，在天花板彩繪的創作，深具創意；李會長表示，此次展出各類作品共有91件，展期自今15日起至9月27日止，歡迎鄉親一起前來欣賞。

藝池會員聯展的會場，各級有意競選的參選人都齊聚場中，有縣長林明溱、副議長潘一全服務處主任黃明輝、鎮長周義雄、縣議員林芳伃、吳國昌、鎮代會副主席黃世芳、鎮代曾美莉及里長參選人王金貞等都到場共襄盛舉。且現場並有大師現場揮毫、彩繪紅包、布包等，吸引數百位鄉親湧至，場面熱絡。

(中時 )

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