藝池藝術協會會員聯展開幕 展出91件畫作雕刻

2018年09月15日 13:27 中時 楊樹煌

▲南投縣長林明溱在會中肯定藝池協會30餘年來，戮力推動藝術深耕的努力，讓南投縣藝術文化更加蓬勃發展。（楊樹煌攝）

▲南投縣藝池藝術協會會員李春季（右2）在現場進行彩繪絹布扇子的神情。（楊樹煌攝）

▲南投縣藝池藝術協會會員許坤揚與他的天花板彩繪創作。（楊樹煌攝）

▲南投縣藝池藝術協會會員陳福華的繩索吊著木板，上置茶杯，名為「無題」的創作。（楊樹煌攝）

▲藝池藝術協會會員聯展精采開幕，會場各角落都吸引賞畫民眾。（楊樹煌攝）

南投縣藝池藝術協會會員聯展，今15日在埔里鎮田園藝廊精采開幕，南投縣長林明溱和各縣議員、鎮長、鎮代及里長參人都齊聚到場，為參展人加油打氣；南投縣長林明溱在會中肯定藝池協會30餘年來，戮力推動藝術深耕的努力，並期許未來在協會的帶動下，讓南投縣藝術文化更加蓬勃發展。

林縣長說，南投縣是個人文薈萃，藝術風氣興盛，尤其埔里更是個藝術之鄉，孕育出許多國內外知名的藝術大師，藝池藝術協會30年來在地深耕，推動藝術傳承不遺餘力，讓山城在藝術氣息薰陶下，呈現溫馨祥和氛圍，期許未來能有各界共同努力推廣傳承，讓埔里不僅是觀光、溫泉重鎮，更是南投藝術文化新標竿。

藝池藝術協會理事長李美珠表示，該會成立逾30年，會員超過70人，以推廣藝術傳承，文化深耕為宗旨，每年至少都舉辦1次會員聯展，讓會員交流、同時分享給民眾，以提升鄉親藝術氣息，讓地方文化活動蓬勃發展。

此次展出從書法、水墨、彩繪、油畫的平面畫作至雕刻的立體作品，最特別的是，展出創作還從地面至天花板，有陳福華的繩索吊著木板，上置茶杯，名為「無題」的創作，也有許坤揚以現成建材，在天花板彩繪的創作，深具創意；李會長表示，此次展出各類作品共有91件，展期自今15日起至9月27日止，歡迎鄉親一起前來欣賞。

藝池會員聯展的會場，各級有意競選的參選人都齊聚場中，有縣長林明溱、副議長潘一全服務處主任黃明輝、鎮長周義雄、縣議員林芳伃、吳國昌、鎮代會副主席黃世芳、鎮代曾美莉及里長參選人王金貞等都到場共襄盛舉。且現場並有大師現場揮毫、彩繪紅包、布包等，吸引數百位鄉親湧至，場面熱絡。

(中時 )