防登革熱 環保署3天開罰18件 最高6千元

防堵登革熱疫情蔓延，環保署環境督察總隊人員檢查容易積水的處所。（圖／環保署提供）

友善列印
中時

近來本土登革熱疫情有蔓延趨勢，環保署環境督察總隊動員北中南三區環境督察大隊，針對本土登革熱確定病例個案的居家村里及工作環境全面巡查。環境總隊表示，3天共出動87人次，檢查3633處所，發現298處積水容器，其中18處已孳生孑孓；除立即清理並開單告發，提醒民眾提高防疫意識。

南區環境督察大隊為確保南部地區學生的學習環境安全，今年也持續預防性動作，在學校寒、暑假結束前，就全面查核南部地區在2015年曾發生疫情的熱區學校。共查核650所學校，其中11校的校內有積水容器孳生孑孓，除全數告發並加強宣導清除孳生源，確保學子安全的學習環境。

環署表示，以這次總動員以及超前部署查核、所告發案件的違規情形做分析，民眾仍習慣在住家菜園以水桶、水箱等各種容器儲水備用。由於未加蓋或覆蓋不確實，或者積水清除後未徹底刷洗，以致成為病媒蚊的溫床。

環署強調，最常見的違規情形有菜園水桶貯水、棄置容器（飲料杯）、輪胎內積水、盆栽底盤、移動式車棚帆布上積水、紐澤西護欄、旗桿座、曬衣架、廢冷卻水塔、屋前、屋後溝積水、學校水溝陰井、分租或自營開心農場菜園，常常在民眾最不注意的地方，不知不覺就成為病媒蚊溫床。

環署提醒，山竹颱風過後大雨漸停，接著又將陽光普照，高溫積水最適合病媒蚊迅速孳生。為防堵登革熱疫情蔓延，針對台中市、新北市及彰化縣等熱區，環署將持續加強動員，採取地毯式巡檢；一旦發現有積水容器孳生孑孓將立刻開罰，最高可處新台幣6千元，呼籲民眾清除積水容器，以免荷包失血。

(中時 )

藝池藝術協會會員聯展開幕 展出9… 中市增設校園社區化70據點 資源…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。