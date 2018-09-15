防登革熱 環保署3天開罰18件 最高6千元

2018年09月15日 13:25 中時 廖德修

近來本土登革熱疫情有蔓延趨勢，環保署環境督察總隊動員北中南三區環境督察大隊，針對本土登革熱確定病例個案的居家村里及工作環境全面巡查。環境總隊表示，3天共出動87人次，檢查3633處所，發現298處積水容器，其中18處已孳生孑孓；除立即清理並開單告發，提醒民眾提高防疫意識。

南區環境督察大隊為確保南部地區學生的學習環境安全，今年也持續預防性動作，在學校寒、暑假結束前，就全面查核南部地區在2015年曾發生疫情的熱區學校。共查核650所學校，其中11校的校內有積水容器孳生孑孓，除全數告發並加強宣導清除孳生源，確保學子安全的學習環境。

環署表示，以這次總動員以及超前部署查核、所告發案件的違規情形做分析，民眾仍習慣在住家菜園以水桶、水箱等各種容器儲水備用。由於未加蓋或覆蓋不確實，或者積水清除後未徹底刷洗，以致成為病媒蚊的溫床。

環署強調，最常見的違規情形有菜園水桶貯水、棄置容器（飲料杯）、輪胎內積水、盆栽底盤、移動式車棚帆布上積水、紐澤西護欄、旗桿座、曬衣架、廢冷卻水塔、屋前、屋後溝積水、學校水溝陰井、分租或自營開心農場菜園，常常在民眾最不注意的地方，不知不覺就成為病媒蚊溫床。

環署提醒，山竹颱風過後大雨漸停，接著又將陽光普照，高溫積水最適合病媒蚊迅速孳生。為防堵登革熱疫情蔓延，針對台中市、新北市及彰化縣等熱區，環署將持續加強動員，採取地毯式巡檢；一旦發現有積水容器孳生孑孓將立刻開罰，最高可處新台幣6千元，呼籲民眾清除積水容器，以免荷包失血。

(中時 )