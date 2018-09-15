台中》陳文政競選總部成立 胡志強盧秀燕力挺

2018年09月15日 13:47 中時 張妍溱

前市長胡志強（中）為國民黨市議員參選人陳文政（右）披上彩帶，呼籲選民一定要支持好人。（張妍溱翻攝）

國民黨北區市議員參選人陳文政15日競選總部成立，同黨市長參選人盧秀燕發揮母雞帶小雞的精神，力挺造勢，前台中市長胡志強、前議長林仁德一同推薦陳文政，陳文政和「牽手」陳芳儀相繼接下彩帶、戰旗、菜頭，預祝馬到成功高票當選。盧秀燕並拋出「聯合政見」策略，翻轉台中、藍天再現。

國民黨市長參選人盧秀燕表示，自己在北區服務20多年，看著陳文政總跟隨父親前副議長陳天文服務選民，一樣對地方有深厚情感，陳第一次參選，大家一定要支持；2人提出「聯合政見」，包括恢復老人健保補助、調降地價稅和市民持身分證花博免費入場，贏得現場民眾熱烈掌聲。

前市長胡志強擔任陳文政競選總部榮譽主委，他指出，他跟陳文政的父親前副議長陳天汶是好朋友，陳天汶熱心公益曾擔任各團體理事長、總幹事等，對地方服務出錢又出力，陳文政總跟隨父親服務地方，他相信孝順的陳文政以父親為榜樣，未來若進入議會後一定表現更傑出，大家一定要支持好人。

擔任陳文政的主任委員江啟臣表示，陳文政非常用功，是少見提出完整政見的議員候選人。陳文政的輸贏對國民黨來說相當重要，他不但是國民黨極力栽培的新人，同時也在市長盧秀燕的立委選區內參選，讓陳文政順利當選，就是證明國民黨的創新與傳承。

(中時 )