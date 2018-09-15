2018年09月15日 14:22 中時 李其樺

台南》黃偉哲、李宗翰競選總部成立 2千人到場相挺

民進黨台南市長參選人黃偉哲和同黨市議員參選人李宗翰聯合競選總部15日上午正式成立，現場2千名支持者到場相挺，黃偉哲呼籲民眾年底台南市長票投給他和李宗翰，讓未來台南市議會過半，才好推動市政。

李宗翰為台南市議長賴美惠兒子，曾任立法院副院長蔡其昌助理，去年返鄉擔任議長助理，本屆賴美惠放棄連任，改由李宗翰接棒參選台南市第一選區（(新營、柳營、鹽水、後壁、白河、東山）市議員。

15日上午李宗翰和黃偉哲競選總部成立，包括黃偉哲、國策顧問黃崑濱、立委段宜康、林俊憲、內政部次長陳宗彥、農委會副主委李退之、台南市黨部主委黃先柱及前市黨部主委顏純左都到場相挺。

黃偉哲表示，他身為溪北子弟，台南縣的繁榮他永遠放在第一位，除了承諾會爭取經費、活動讓「後壁變頭前」，也稱讚李宗翰在國會協助蔡其昌問政縣優秀，距離投票日剩下70天，拜託大家支持他和李宗翰，讓優良傳統能延續下去。

段宜康表示，賴美惠歷任4屆台南縣議會、2屆台南市議會，也是縣市合併後台南市首位女性議長，腳踏實地服務鄉親，無論地方爭取建設和議會問政都是有口皆碑，拜託民眾市長支持黃偉哲，議員票投給李宗翰，府會合作建設大台南市，延續母親賴美惠的服務精神。

李宗翰表示，未來在推動大新營區的發展特別以「青年返鄉、地方創生」核心目標，期望透過產、官、學各界資源的整合，建立共識與創意發想，創造更多的工作機會、減緩人口減少、老化問題，為地方創造生機。

(中時 )