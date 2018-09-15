中市增設校園社區化70據點 資源共享共好

2018年09月15日 14:13 中時 陳世宗

中市教育局透過校園功能社區化，提供社區民眾近便性共學、樂活空間，增加學習互動，打造共學、共好的環境。（陳世宗翻攝）

台中市推動「校園社區化」，鼓勵資源共享，獲中央前瞻基礎建設計畫經費核定近1億6,000萬元，已於12所學校建置「社區資訊站」，並補助58所高國中小打造「社區共讀站」，繼台中高工已啟用後，有44校從今年9月起將陸續啟用。

教育局長彭富源表示，透過活化既有空間為圖書館、數位教育、終身學習等場域，除了提供學生學習活動以外，也更因應在地民眾需求，提供近便性的共學、樂活場域，預計109年全面營造共好環境。

教育局指出，台中市長林佳龍上任以來持續推動開放校園政策，透過社區共讀站及資訊站，將學校閱讀、學習、樂活等功能帶入社區，促進資源共享。市府爭取中央前瞻基礎建設計畫經費，獲核定近1億6,000萬元，規劃於109年前逐年完成58所社區共讀站，以及12所社區資訊站。

社區共讀站部分，繼台中高工已完成並啟用，今年度有44校從9月起將陸續啟用，鼓勵台中市書香環境深入社區，並將結合校園閱讀教育，推動親子共讀、老少共讀、樂齡書香、社區愛閱等活動。例如南屯國小結合校內幼教資源中心與社區公廟，將推動在地文史閱讀踏查。

華龍國小結合校內智慧教室推動數位閱讀，中港高中建置圖書借用APP、行動圖書推薦採訪系統、Line推播系統、手持式尋書APP，運用科技提高閱讀便利性，社區共讀站啟用後，將再帶動全市閱讀風氣。

教育局表示，台中市補助12所學校購置平板電腦、3D列印機、VR等相關配備，均已完成「社區資訊站」建置，除提供學生學習活動以外，並免費提供社區民眾運用資訊學習、體驗及應用，活化學校既有空間及設施，擴大校園資訊服務。

新成國小在暑期開辦APP教學課程，協助社區長輩運用手機分享生活趣事，並宣導網路詐騙手法，建立正確資安觀念，防止財產損失及個人資料外流；甲南國小、土牛國小則結合PaGamO遊戲式數位平台設計暑假作業，讓家長帶著孩子至社區資訊站親子共學。

教育局長彭富源表示，學校將既有空間活化為圖書館、數位教育、終身學習等場域，透過校園功能社區化，不僅提供社區民眾近便性的共學、樂活空間，也增加學習互動，打造共學、共好的環境。

(中時 )