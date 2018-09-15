許毓仁提案 虛擬通貨納入洗錢防制法

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鑒於近年興起的虛擬通貨，有被不肖份子用於混淆金錢流向的跡象，國民黨立委許毓仁提出洗錢防制法第五條修正案，將虛擬通貨納入規範，一方面健全洗錢防制，以因應對台灣金融環境與聲譽至關重要的亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG）第三輪評鑑，另一方面防杜虛擬通貨的不當運用。

許毓仁指出，本次提出的修正案版本，參酌歐盟第五號洗錢防制指令（Fifth EU Anti-Money Laundering Directive），將虛擬通貨納入洗錢防制的一環，屆時在台灣的虛擬通貨交易所均須負洗錢防制的相關義務，讓虛擬通貨交易所比照其他指定之非金融事業或人員，負有客戶審查、交易紀錄保存及申報可疑交易報告等義務。

許毓仁強調，由於我國行政部門尚未決定是否納管虛擬通貨，也未指定主管機關，因此修正採取階段性立法，先將虛擬通貨交易所納入洗錢防制法的「非金融機構」，監管責任歸於法務部，以及填補洗錢防制的漏洞；等到將來確立虛擬通貨的業別與主管機關，若有必要再配合修正。

許毓仁認為，金管會作為虛擬通貨的監管單位責無旁貸，但是APG評鑑迫在眉睫，行政院對於虛擬通貨如何納入洗錢防制法、以及究竟由誰來擔任主管機關，召開會議卻仍無結論；與其糾結於難解的爭議，相關部門藉此拒絕承擔責任，他建議務實一點，先由洗錢防制的主管機關法務部處理，待將來虛擬通貨的主管機關明朗化後，若有必要再作調整。

(中時 )

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