景文科大、家扶聯手做公益 烏來新三寶中秋禮盒

景文科技大學學生社團烘焙社協同新北市新店家扶中心家扶媽媽，今（15日）在景文科大烘焙教室共同製作烏來「烏來新三寶」特色中秋禮盒之一產品「刺蔥餅乾」。（葉書宏翻攝）

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景文科技大學學生社團烘焙社協同新北市新店家扶中心家扶媽媽，今（15日）在景文科大烘焙教室共同製作烏來「烏來新三寶」特色中秋禮盒之一產品「刺蔥餅乾」。（葉書宏翻攝）
景文科技大學學生社團烘焙社協同新北市新店家扶中心家扶媽媽，今（15日）在景文科大烘焙教室共同製作烏來「烏來新三寶」特色中秋禮盒之一產品「刺蔥餅乾」。（葉書宏翻攝）

景文科技大學學生社團烘焙社協同新北市新店家扶中心家扶媽媽，今（15日）在景文科大烘焙教室共同製作烏來「烏來新三寶」特色中秋禮盒之一產品「刺蔥餅乾」；禮盒所得將由家扶中心資助福山部落家庭，以使學童穩定就學。

為活絡烏來福山部落經濟發展，景文科技大學與新北市新店家扶中心於今年聯手合作，透過在地資源，就地取材及融入泰雅文化的元素，推出「烏來新三寶」名物計畫。

此次擔任指導老師景文科大餐飲管理系陳文正表示，烘焙刺蔥餅乾製程中，學習烘焙學⽣，在未來會有許多公益表現機會，而這次中秋節烘焙行動，是最直接培養學⽣「多元職場合作」能力，實為相當難得體驗學習機會。此外，學生運用課堂所學，實際資助福山部落孩子穩定就學，是學生「軟實力」表現。

景文科大選擇烏來福山部落在地食材「刺蔥」進行研發，目前已研發食譜有：飲品類茶餘、夏至及午後，點心類刺蔥肉鬆蛋糕、刺蔥扇貝鹹派、刺蔥雞肉咖哩酥及刺蔥餅乾，主食類刺蔥炒飯、刺蔥披薩、刺蔥油餅及刺蔥雞肉燉飯；今年中秋節與新店家扶中心共同合作，特別推出「烏來新三寶」，將部落高經濟價值農作物刺蔥、段木香菇、馬告研發特色產品，做為中秋公益限定禮盒，推出2周已造成企業團體訂購一空。

「烏來新三寶」中有辛香料蔬菜之王之稱「刺蔥」，膳食纖維是地瓜葉的5倍、鐵質是紅鳳菜4倍；學名為山胡椒「馬告」，是原住民的天然香料瑰寶，也是絶佳綠保食材，如抗氧化、調節中樞神經等；有山珍之王稱號「段木香菇」，生長於原木上，不同於一般香菇，充滿高營養價值菌絲，富含8種人體必需胺基酸。

(中時 )

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