台中》盧秀燕為楊正中站台 力拚市長、議員全壘打

2018年09月15日 14:41 中時 盧金足

台中市議員楊正中拚連任，強調，「要為社會大眾服務、更要做對的事！」認真監督、倡議，讓西屯區不斷進步。（盧金足攝）

前台中市長胡志強（右）15日站台力挺市議員楊正中，稱讚他不只是「議會大砲」，往後繼續努力可以成為問政「核彈級議員」。（盧金足攝）

台中市議員楊正中15日成立競選服務處，前台中市長胡志強、國民黨台中市長參選人盧秀燕、立委江啟臣、顏寬恒等人站台力挺，盧秀燕強調，楊正中是議會「問政悍將」，楊正中提的政見，若她當選市長後都會一一兌現；胡志強稱讚楊正中不只是「議會大砲」，往後繼續努力可以成為問政「核彈級議員」。

西屯區市議員楊正中角逐連任，15日舉辦競選服務處成立大會，胡志強、盧秀燕、江啟臣、顏寬恒眾人出席力挺楊正中，強調楊正中是台中市議會的問政悍將、在地服務也做的相當到位，大家一定要讓楊正中繼續連任。

楊正中在本屆台中市議員前兩年擔任台中市議會國民黨團書記長一職，在他整合下的市議會國民黨團監督市府砲火猛烈，問政實力堅強的「大砲議員」，為民喉舌不遺餘力。

胡志強稱讚楊正中是「議會大砲」，呼籲鄉親支持楊正中，往後他繼續努力可以成為問政「核彈級議員」。

盧秀燕假日活動滿檔，仍放下自身選舉行程，發揮「母雞帶小雞」精神，到場力挺表示，楊正中時時刻刻都想著如何讓西屯更好，每次見面都提醒她當選市長後，市政路的打通一定要加速進行，號召大家「市長票投盧秀燕，議員票投楊正中。」

江啟臣說，對楊正中的印象就是台中市議會的問政悍將，要大家一定要全力支持，讓楊正中繼續在議會為市民發聲。「一定要票票入箱，全力讓楊正中繼續連任！」顏寬恒強調，楊正中親力親為替市民爭取權益，地方服務更是讓在地民眾讚不絕口。

楊正中表示，「要為社會大眾服務、更要做對的事！」他回想起下定決心投入參選民意代表那刻，服務的初衷永遠放在心上，擔任民意代表這些日子，勤於任事、認真問政，絲毫不敢怠懈，他也提出多項政見，希望整合西屯區的優勢，認真監督、倡議，讓西屯區不斷進步。

(中時 )