享受騎馬樂趣！唐寶寶笑開懷

2018年09月15日 15:37 中時 葉書宏

「中華民國唐氏症基金會」唐寶寶及身心障礙者共40名學員前往騎警隊訓練馬場參觀，並與馬匹近距離接觸。（葉書宏翻攝）

「中華民國唐氏症基金會」唐寶寶及身心障礙者共40名學員前往騎警隊訓練馬場參觀，並與馬匹近距離接觸。（葉書宏翻攝）

為了讓身心障礙者能夠體驗在馬背上揮汗馳騁的感覺，新北市政府警察局局長胡木源邀請「中華民國唐氏症基金會」唐寶寶及身心障礙者共40名學員前往騎警隊訓練馬場參觀，並與馬匹近距離接觸，甚至騎上馬背體驗一般人都很難想像的高度與速度。

新北市政府警察局騎警隊成軍已有15年，民眾在假日期間都可在板橋新板特區、淡水漁人碼頭、八里左岸公園及鶯歌陶瓷老街看見騎警隊巡邏的身影，也經常配合機關團體參與犯罪預防宣導活動。

近年來騎警隊一改過去參與活動的方式，主動與社福團體接洽，讓騎警隊員帶領學員們體驗接觸及騎乘馬匹，有著不同於平日揮汗訓練的經驗，參加學員一坐上馬背，從2公尺高度視線在馬場內四處奔馳，都讓他們驚呼連連。

中華民國唐氏症基金會服務對象為唐寶寶及身心障礙者，目前服務人數1115人，在國內具有相當知名度，該基金會公益行銷處組長蔣竹翔表示，騎馬不僅是休閒活動，還能透過馬匹做為治療輔助的一環，讓學員在接觸動物的活動或遊戲中得到療育的效果，透過與騎警隊的合作，藉此讓學員打開心房，感受到外界及警方的愛心與關懷。

新北市政府警察局行政科長賴來登表示，辦理社福團體關懷活動，不僅是讓身心障礙者能有體驗騎乘馬匹的機會，也是讓騎警隊的每一個成員體現人文關懷，在執行勤務之餘也能有更深層的心靈成長，未來也將會再與新北市內立案的社會福利團體合作，將這有意義的活動延續下去。

(中時 )