大阪處長蘇啟誠輕生 李富城問蔡適應：晚上睡得著嗎？

2018年09月15日 14:43 中時電子報 邱文秀

颱風、強震連續重創日本，台灣上千旅客受困日本求助無門，駐日代表謝長廷幹話不斷，引起網友怒罵洗板。「不具名」的綠營人士出來說問題不在謝長廷身上，是在駐大阪辦事處處長蘇啟誠身上，民進黨立委蔡適應也認為是大阪辦事處神經慢半拍，該負責任。昨日蘇啟誠驚傳於大阪官邸輕生，資深氣象主播李富城在臉書問:「蔡適應你晚上睡得着覺嗎?」

颱風、強震連續重創日本，台灣旅客受困日本，駐日代表謝長廷被網罵翻，對於謝在這次救災的表現，一位不具名民進黨人士說不是謝長廷的問題。謝長廷是「背黑鍋」，「承受憤怒的出口」。這位綠營人士更意有所指表示，除非辦事處處長改為政務任用，駐外代表有權力去考核辦事人員的考績，否則誰來都是背黑鍋。更指名大阪辦事處處長問題最大，可是沒人知道蘇啟誠是誰。

民進黨立委蔡適應當時也認為，這次淹水是大阪辦事處神經慢半拍，該負責任，而札幌辦事處人員就較認真，但是只要民眾有不滿，相關單位就要檢討。

蘇啟誠傳出輕生消息後，據《中央社》報導，蔡適應表示，蘇啓誠過世，又有媒體指稱是「拔官害命」，外交部已鄭重否認。蔡適應呼籲各界停止這種獵巫行為，尊重檢調的調查與家屬的心情，不要對家屬造成二度傷害。但蔡也說，蘇輕生應該與中國刻意製造「派專車到關西機場接送」的假新聞，造成辦事處排山倒海的輿論壓力脫不了關係！資深氣象主播李富城轉發相關新聞在臉書問:「蔡適應你晚上睡得着覺嗎?」

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(中時電子報)