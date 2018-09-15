三軍儀隊赴友邦操演 嚴德發：國防支持外交、讓國際看見台灣

嚴德發偕同外交部常務次長劉德立，校閱即將出訪聖克里斯多福及尼維斯的三軍儀隊（軍聞社提供）

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嚴德發與儀隊官兵家屬互動，展現國軍大家長親切和藹一面。（軍聞社提供）
（軍聞社提供）

三軍儀隊官兵將代表我國，遠赴友邦聖克里斯多福及尼維斯參與該國獨立建國35周年紀念活動，而國防部長嚴德發昨偕同外交部常務次長劉德立、聖克里斯多福及尼維斯資深部長艾默里伉儷、駐華大使哈金斯等人，校閱三軍儀隊的壯盛軍容，並頒贈團體加菜金，預祝此次出訪操演「儀」鳴驚人，勝利成功。

嚴德發致詞時，首先感謝外交部提供國軍站上國際舞台的機會，同時也是國防支持外交，讓國際看見台灣，並可見中華民國國軍最好的合作典範，相信儀隊官兵一定會將最精湛的戰技與最完美的操演，呈現在友邦人民面前。

嚴德發表示，每當隆重軍禮或國慶大會等重要場合，都會看到三軍儀隊官兵精采的操演，而每次完美的演出，都是長時間的訓練及無數次練習再練習所累積，只要操演開始的口令一下，儀隊官兵就算受了傷、磨破皮，也都要咬牙硬撐，「使命必達、堅持到底」不僅是儀隊最可貴的精神，更是國軍部隊重要的核心價值之一。

嚴德發期也勉儀隊官兵，此次出訪負有敦睦邦誼及展現國軍精實訓練的重責大任，全程要注意保健、飲食衛生，時時遵守紀律，展現軍容，與友邦人民或其他國家參演團隊接觸時，要謹守禮節禮貌，務必表現出國家儀隊官兵的泱泱大度與風範。

(中時 )

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