反家暴兒虐自行車日 林依瑩宣導暴力零容忍

台中市「反家暴兒虐自行車日」活動15日在台灣大道市政大樓府後廣場舉行。（盧金足攝）

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反家暴兒虐自行車日，台中市副市長林依瑩（右二）宣導暴力零容忍。（盧金足攝）

台中市「反家暴兒虐自行車日」活動15日在台灣大道市政大樓府後廣場舉行，號召社政、警政、教育及衛生等網絡單位與民眾共襄盛舉，在手掌拓印儀式後，熱鬧開騎，眾人騎乘自行車途經文心森林公園、國家歌劇院等台中市地標，推廣反家暴兒虐理念，台中市副市長林依瑩表示，提倡社會大眾關心家庭暴力議題，盼透過群體力量，讓反家暴兒虐與民眾產生正向關聯，將暴力零容忍的精神推展至社會各角落。

衛生福利部規畫「家庭暴力防治法20周年」系列活動，其中「反家暴兒虐自行車日」串聯北、中、南縣市，15日同步登場。

林依瑩指出，台中市家防中心結合相關單位，提供被害人緊急救援、協助診療驗傷、庇護安置、經濟扶助、法律服務、住宅輔導、就業服務。

此外，並以兒少保護案件推出決策團隊決策模式服務計畫，針對兒童受虐處理，改變過去社工員單打獨鬥的方式，改由跨領域團隊決策會議，討論出最佳處置方案；對於老人保護案件，持續強化社工員知能，引入社區資源，建立社會支持網絡，希望減少老人遭遺棄、疏忽及虐待等情事。

台中市家庭暴力及性侵害防治中心表示，家庭暴力防治法公布施行至今滿20年，是亞洲地區第一部家庭暴力防治專法。

林依瑩說，行政院今年核定「強化社會安全網計畫」，市府因應中央政策充實專業人力，將服務介入重心放在處遇家庭為主，提高服務的可近性及完整性，協助個人及脆弱家庭脫離家暴、兒虐等威脅，將持續努力。

(中時 )

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