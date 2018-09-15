不烤肉言論惹議 心口司：木炭難買 可減低自殺意願

諶立中堅持少烤肉少買木炭可減低自殺率 (示意圖／本報資料照)

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中時
林周義

中秋將至，各大賣場已開始出售烤肉用品。衛福部心理及口腔健康司長諶立中近日因「不烤肉防自殺」言論引發爭議。他今對媒體回應，世界各國對自殺的防治都從管理致命性物品開始，若能減低購買木炭的方便性、增加賣場人員與消費者的互動，便能有效減低自殺意識較弱者的動機。

「致命性的自殺物品，在各國都會受到管制」。諶立中表示，台灣一年當中因燒炭自殺身亡的人數就有1000人。每年都會有幾波自殺風潮，其中最普及的季節為春天和秋天，而秋天又與中秋佳節碰在一起。

諶立中舉例，今年3月就發生了女乘客為尋短買木炭，被計程車司機發現而報警的事。因此他建議，增加購買木炭的困難度，不把木炭放在架子上售賣，改為櫃檯售賣。「櫃檯人員若發現消費者神色有異，或光買木炭卻不買肉」，與消費者多講幾句話，就能盡可能防止自殺憾事。

20幾年前，香港爆發燒炭自殺風波後，台灣的自殺率也逐漸上升。諶立中強調，並不是不准烤肉，而是希望透過改善木炭的售賣方式，讓自殺意識沒那麼堅決的人打道回府。農委會也在去年宣布，明年開始禁用農藥「巴拉刈」，盼減低自殺率。

即便網友表示，想自殺的人還是會找到自殺的方法，但諶立中表示，50個自殺的人當中，只有1人能夠真的成功。因此，對於自殺意識不那麼堅決的人，付出多一點關懷，也許就能救回一命。

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