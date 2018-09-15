小英稱有假消息來自對岸 唐德明諷：梨山海陸宴算假新聞？

2018年09月15日 15:01 中時 楊佳穎

台中市長林佳龍競選總部今成立，民進黨主席蔡英文出席致詞提到，這次選舉有很多假消息，有些甚至來自對岸，造成台灣社會的對立，更激化選舉。對此，國民黨文傳會代理主委唐德明直諷，民進黨難道不牽扯對岸就不會執政、不拉上中國大陸救援就不會選舉了嗎？利用間接影射方式抹黑、攻擊對手，實在有失執政黨主席的高度。

唐德明指出，蔡英文一席話聽來四平八穩，卻不能夠細究，因為目前林佳龍被抨擊最嚴重的就是梨山海陸宴，國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營指控林在梨山免費招待300人海陸大餐，邊吃邊喊「林佳龍凍蒜」，現場的錄影帶在網路上隨時可查到，是真是假一翻兩瞪眼。

「請問蔡主席，這算是假新聞嗎？這跟對岸有什麼關係？又是如何造成社會對立了呢？」唐德明說，民進黨難道真的不牽扯對岸就不會執政，不拉上中國大陸救援就不會選舉了嗎？利用這種間接影射的方式抹黑攻擊對手，有失執政黨主席的高度，也很難不讓人想起蔡英文的學長張天欽稱「間接影射殺傷力最強了」，果然手法脈絡如出一轍。

唐德明更指出，記得2016年總統大選第二場電視辯論會後，蔡英文特別召開記者會提到，「在選前大規模的請客吃飯，本來就是個不尋常的事情，而且在相關的法規裡面，也特別講到大規模的或者是請客吃飯，那是一個可能的賄選的態樣。」

唐德明說，對於別人的事情，蔡英文嚴厲指涉可能涉及賄選，但對林佳龍請客吃飯的事實卻影射為假消息，甚至可能跟中共有關，會造成台灣社會的對立，如此兩套標準正是造成社會對立、模糊是非標準的真正原因，也是讓台灣持續向下沈淪的關鍵因素，「民進黨難道還要執迷不悟下去，以為自己可以隻手遮天、繼續欺騙人民百姓嗎？」

(中時 )