永和警治安座談查賄制暴 宣導反詐騙預防犯罪

2018年09月15日 15:11 中時 葉書宏

新北市永和警分局永和派出所舉行社區治安會議，特別邀集轄內里長進行座談。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局永和派出所舉行社區治安會議，特別邀集轄內里長進行座談。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局永和派出所舉行社區治安會議，特別邀集轄內里長進行座談。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局永和派出所舉行社區治安會議，為宣示查察賄選及防制暴力的決心，特別邀集轄內里長進行座談，加強反賄選、除暴力之意識，另針對政府當前重點工作掃毒及防詐進行宣導，持續推動、活化反毒友善通報網，以強化社區反毒通報。

年底適逢九合一選舉，檢、警推動反賄除暴，永和警分局長謝宗宏表示，為了淨化選舉治安環境，警方相當重視查察賄選、查緝黑槍及掃蕩黑幫等重點工作項目，目前正積極整備、蒐集賄選情資，加強查緝賄選，以確保選舉公平順利完成，並鼓勵民眾踴躍檢舉賄選，希望警民攜手合作，共同維護乾淨選風。

隨著選舉投票倒數計時，選戰進入白熱化，永和警分局已加強布線蒐集賄選情資，並加強議員、里長參選人競選總部、服務處及住處之安全維護，全天候都有巡邏員警巡查、簽章，有效杜絕滋事份子，防止一切暴力發生。

此外，永和警分局於警政署第二波安居專案期間，掃毒成果耀眼，績效列新北市警局乙組單位第一名，分局長謝宗宏表示，分局偵查隊及派出所均有落實推動社區友善通報網，使警方得以確實掌握社區藥頭販毒情資，進而布線查緝到案，未來將持續加強友善通報網之維繫，鼓勵民眾隨時向警方舉報，以利警方採取偵查作為，將吸、販毒人口掃除社區，淨化社區環境及轄區治安。

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(中時 )