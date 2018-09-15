花博「嬌」點！后里花舞館將以蘭花化身花藝殿堂

台中世界花卉博覽會后里花舞館，將以蘭花為主題，打造花藝殿堂。（示意圖／台中市府提供）

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「花舞館」以花朵概念發想，兩棟圓形構築結合鑲嵌構成一個8字迴圈形，並分為大小兩個圓形展覽空間。（示意圖／台中市府提供）

台中花博后里園區的「花舞館」以花朵概念發想，兩棟圓形構築結合鑲嵌構成一個8字迴圈形，並分為大小兩個圓形展覽空間，小圓「蘭花廳」本身即是溫室建築，規畫為長期蘭花展，訴說台灣蘭花產業的發展史；大圓「競賽廳」力邀國內外花藝大師，展現高超花藝技巧與國產花卉之美，建築的外牆則是具穿透性的玻璃帷幕，在室內即可透過圓型建築360度的環場視線，廣納周邊綠意環繞的遼闊景觀。

教育局表示，小圓「蘭花廳」策展團隊集結成大蘭花研發中心、蘭花育種者協會，藝術家蔡爾平、國內知名設計師等，以及日本攝影師蜷川實花，打造結合蘭花生態與發展歷程、藝術美學、生活應用及科技智慧成果的蘭海盛宴，藉由上萬株各式珍貴而獨特的蘭花展示，規畫不同的主題來表現台灣蘭花產業不同階段的發展。

包括台灣蘭花原生種的生態與生存方式、產業栽培技術的進步史、以及透過台灣傲視全球的蘭花育種技術所培育出來的珍貴花卉。場館還設計科技多媒體互動區，讓民眾可透過螢幕觸控點選，對應出專屬的個性化蘭花卡。

大圓「競賽廳」打造為聆聽花開聲音的花藝殿堂，邀請國內外花藝大師，展示巨幅花藝創作，讓民眾近距離感受花藝大師詮釋大自然花開的崢嶸與綻放。場館設10檔室內花卉競賽，將邀請國際知名花卉團體參展，用各國的特色花卉及技巧布展，達到產業交流、觀摩的目的。

開幕首檔為「國際短期室內花卉競賽」，精彩可期。館中央從天而降的「花之信約~花鐘」，由花藝大師輪番佈置，更會不時傳出優美樂章，晚間場內燈光隨音樂鐘做氣氛的搭配變化。

此外，競賽廳將邀請台灣陶藝、紙藝、西畫等各領域知名藝術家，與花藝大師展開一場不同藝術領域的頂尖對話，帶給民眾不同以往的花卉饗宴及跨域的藝術體驗。

(中時 )

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