金門》金城鎮長5搶1 許燕輝、吳伯揚率先誓師

2018年09月15日 15:15 中時 李金生

許燕輝在各方人馬助陣下，展現旺盛的士氣。（李金生攝）

許燕輝偕支持者完成8個里的拚圖，誓師進軍金城鎮公所。（李金生攝）

許燕輝（前左三）與北門里長許績才（前右二）成立聯合競選總部，宣布合體協力服務鄉親。（李金生攝）

吳伯揚（右一）與競選團隊要打一場快樂的選戰。（李金生攝）

吳伯揚成立競選總部，只有簡單但不失隆重的祈福儀式。（李金生攝）

吳伯揚成立競選總部，親友帶著快樂心情送上祝福。（李金生攝）

金門選戰「兵家必爭之地」金城鎮長5搶1，競爭十分激烈。無黨籍許燕輝今（15）日上午搶先成立競選總部，在許氏宗親會和各方人馬助陣下，場面十分熱鬧。強調要打一場「快樂選舉」的吳伯揚也在簡單隆重祈福儀式中，傳達「好金城．好生活」，全面翻轉金城的主張。

金城鎮現有人口4萬3000餘人，占全縣總人口的35％，一向是縣長選戰的指標區。年底鎮長選舉也有國民黨提名的李誠智、前副議長歐陽彥木、前金酒公司協理吳伯揚、建設公司負責人許燕輝和留美學人許丕肯等5人參選，選情隨戰雲密佈逐漸加溫。

無黨籍的許燕輝與競選連任的北門里長許績才，在上午9時30分成立聯合競選總部，地點就在鎮公所正對面30公尺處，展現「兵臨城下、定鼎中原」的決心。

包括許氏宗親會理事長許秋霖、四岳宗親會理事長許乃祥、備役少將許乃權與福建省政府秘書長翁明志、參議陳永富和縣議員陳滄江、金城鎮代會主席陳天成、金寧鄉代會主席陳成泉、東門里長蔡祥坤、西門里長楊雨川和各社區發展協會理事長200餘人到場相挺。

以「金城更新」為競選主軸的許燕輝提出包括「打造觀光幸福小鎮，行銷人文古蹟故事」、「樂活創新城鄉風貌，活力老街繁榮商圈」，以及「規畫建設立體停車場，智慧系統改善交通」和「水岸改造魅力城市，活化聚落更新金城」的多項政見。

吳伯揚也在上午11時在「傅錫琪紀念館」附近的老家成立競選總部，只有簡單但不失隆重的祈福儀式，現場也僅北門社區發展協會理事長陳介尊、吳厝發展協會理事長吳聯福和鎮代林金英、議員參選人蔡建偉等人陸續來到，沒有常見的大排場。

吳伯揚表示，他選擇不一樣的競選，沒有沿路「凍蒜」的激情吶喊，只有不會帶給鄉親壓力，傳達快樂的選舉氣氛。緊接著將邀請來自澎湖的民歌手陳宏銘在城區的東門代天府、西門外武廟、南門天后宮和北門演唱，希望透過歌聲傳送快樂、美好，也與鄉親分享他的競選理念和主張。

(中時 )