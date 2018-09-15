MLB》法官重回球場 洋基球迷振奮！

2018年09月15日 15:26 中時電子報 盧品青

洋基外野手「法官」賈吉(Aaron Judge)終於回來了！他7月27日觸身球受傷之後缺陣至今，洋基這期間也從分區爭霸退保美聯外卡。15日洋基主場痛宰藍鳥，賈吉第8局上場代守，外野的洋基球迷都歡欣鼓舞。

賈吉上場時洋基9-0大幅領先，9局上半打完就以11-0結束比賽，賈吉沒有輪到打擊，守備外野時也沒生意上門。「我光是站在那裡就很緊張，雖然沒球可接，但感覺很棒。等我下次站上打擊區，我就完全回來了。」

然而賈吉現在還不能打擊，總教練波恩(Aaron Boone)說他目前只能擔任代守或代跑，等這陣子讓他打完模擬賽再說，眼光放在季後賽。雖然今日沒機會表現，大家都太想念賈吉了，現場還有球迷起立歡呼。

在賈吉缺陣期間加盟的「海賊王」麥卡勤(Andrew McCutchen)非常高興，「能看到賈吉和史坦頓(Giancarlo Stanton)一起練習揮棒真是驚人，我知道洋基球迷都看過很多次，但我是第一次看到。」

這正好是賈吉今年第100場出賽，他本季打擊率0.285、26支全壘打、61打點。雖然缺陣好幾十場，不過賈吉的全壘打數在洋基僅次於史坦頓的33轟。

(中時電子報)