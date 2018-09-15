2018世界骨髓捐贈者日 台中靜思堂音樂饗宴

慈濟骨髓幹細胞中心為邀請民眾響應造血幹細胞捐贈，15日於慈濟台中靜思堂舉辦「2018世界骨髓捐贈者日音樂饗宴」。（圖／慈濟基金會提供）

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慈濟骨髓幹細胞中心2015年加入世界骨髓捐贈者日全球連線活動，今年全台各地熱情參與，舉辦感恩宣導活動。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟骨髓幹細胞中心鼓勵民眾響應造血幹細胞捐贈，15日在慈濟台中靜思堂舉辦「2018世界骨髓捐贈者日音樂饗宴」，邀請志玄基金會中區社教中心以「人間有愛」樂音，表達對捐贈者無私大愛的感恩，捐、受贈者現身說法，見證與分享「溫暖滿人間」重生的喜悅。

慈濟基金會表示，慈濟骨髓幹細胞中心自2015年加入世界骨髓捐贈者日全球連線的活動，今年全台各地皆熱情響應，舉辦感恩宣導活動。

多名捐、受髓者相聚互相分享自己的故事，張姓受髓者表示，當時的自己是一個在垂死邊緣掙扎的人，躺在醫院在家人陪伴下，內心無助及惶恐，人生還有許多夢想未完成，不甘願就這樣結束生命，爭取活下去的機會。

「天啊！是老天爺派來的天使？」張姓受髓者以前從事保險業，醫師從親屬中無法找到合適骨髓，正當絕望時，醫師告知在慈濟骨髓資料庫，有一名配對到十個位點全合的人。

接受移植的當日，捐髓者寫了封加油打氣的信，鼓勵張姓受髓者獲重生，她在住院時也許下願望，期待出院後能加入志工的行列，她深深感謝醫療團隊、捐髓者、慈濟骨髓幹細胞中心、骨捐關懷小組，大家對她的接力幫助。

「世界骨髓捐贈者日」活動起源於歐州義大利、西班牙、法國、比利時等國家。2015年由世界骨髓捐贈者協會擴展到全球。在世界骨髓庫和歐洲血液與骨髓移植協會支持下，世界骨髓捐贈者協會倡議每年九月第三個周六，為世界骨髓捐贈者日。

(中時 )

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