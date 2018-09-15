連詠心捧白玫瑰出嫁了！連戰親將愛女手託付藝術家女婿

連詠心和藝術家男友Marcel結婚，連戰親將女兒的手交給女婿。（圖／中時資料照片、翻攝自Marcel Reyes-Cortez官網）

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中時電子報
蔡依珊曬出參加婚禮照片。（圖／翻攝自pattytsai13 IG）
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It’s a hat day~ en route to church wedding with good friends 💒🎊

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國民黨榮譽主席連戰與連方瑀的小女兒連詠心上月底傳出和視覺藝術家男友Marcel好事近，將在近日完婚，今媒體報導，當地時間15日凌晨，連詠心與Marcel在英國舉行了婚禮，連戰親自牽著女兒走上紅毯，並將愛女的手託付給女婿，蔡依珊也在IG分享正要到教堂參與婚禮，氣氛溫馨喜氣。

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據《蘋果日報》報導，37歲連詠心稍早和Marcel Reyes-Cortez在英國甜蜜完婚，Marcel於2014年攻讀倫敦大學金匠學院視覺人類學博士畢業，為視覺藝術家、人類學家，曾有一段婚姻，並育有8歲女兒。而連詠心就讀哈佛大學東亞所碩士畢業，曾任「創聯網」網站音樂總監，去年Marcel入選台北寶藏巖駐村藝術家，連詠心便在男方臉書留言請友人多多照顧，相當照顧男友。

低調的連詠心稍早穿著白色平肩婚紗、捧著白色玫瑰花在英國教堂與Marcel完婚，連家人也現身觀禮，連勝文妻子蔡依珊稍早更在IG分享自己在車內自拍，可見她穿著粉色蕾絲禮服，頭上頂著網紗花狀頭飾，十分符合參與英國婚禮的傳統習俗，她開心寫下：「It’s a hat day~ en route to church wedding with good friends（帽子日，跟好朋友前往參加教堂婚禮的路上）」，網友則讚：「好美的依珊」、「超美的，百年好合」。

(中時電子報)

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