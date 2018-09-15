北檢反賄選祭高額獎金 推手機抓賄選

北檢到台北車站宣導反賄選。（台北地檢署提供）

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北檢到東門市場宣導反賄選。（台北地檢署提供）
松山機場也是反賄宣導重地。（台北地檢署提供）

年底九合一選舉的競選活動如火如荼展開，台北地檢署為強化宣導密度，由陳玉萍主任檢察官、林彥均檢察官帶領同仁，結合科技、傳統方式，一起在台北車站、高鐵、捷運、松山機場、101大樓等地展開地毯式的密集宣導。

北檢這次使用科技宣導查賄、反賄，設計以「一機一相一袋一千萬」、「愛台北，賺獎金，用手機，查賄選」，配合反賄選宣導的slogan：使用手機、相機取得圖像、影像物證後，向檢調機關檢舉屬實，且判決確定，最高可得1000萬獎金，台灣手機用戶密度高，使用手機抓賄選，讓人人都是查賄的尖兵。

其次，使用大數據法則強化處處可見的反賄選文宣，在每日大台北地區旅客人數最多的交通工具及場所，在台北捷運、公共汽車、松山機場、台北火車站、公車站等據點及使用交通工具，建立馬路、道路、鐵路、大眾運輸，處處可見的反賄選文宣。

此外，北檢也和公民營銀行、金融機構合作，在金融機構的跑馬燈及未來將在ATM螢幕畫面，讓選民從北到南都可看到「檢舉賄選電話0800-024-099，台北地檢署關心您」的反賄選文宣，建立選民的民主法治觀念，提高選民的參與感，並讓有心賄選的候選人不敢跨越雷池一步。

(中時 )

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