蘇啟誠輕生事件 僑務委員張雅孝指台灣把外交人才當抹布用

2018年09月15日 16:10 中時 黃菁菁

京都僑務委員、律師張雅孝15日在大阪舉行的台日時局論壇上帶全場為駐大阪辦事處處長蘇啟誠默哀。(黃菁菁攝)

台灣文化中心主任朱文清15日在大阪舉行的台日時局論壇上致詞。(黃菁菁攝)

日本京都的僑務委員、律師張雅孝15日在大阪對於駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生之事表示，「真的很可惜，我們台灣很糟蹋人才，把(外交)人才當抹布用。」他也透露，蘇處長走的前一天兩人曾約見面，因蘇處長懷疑燕子颱風當天半夜12點多打電話的人和後來傳假新聞的是同一人，故找他商量。

由台灣行政院文化部、愛知大學國際問題研究所等主辦，台灣文化中心協辦的台日時局論壇15日在大阪的飯店舉行，論壇一開始，主持人張雅孝便帶領僑胞和日本友人向蘇處長致哀。台灣文化中心主任朱文清致詞時也表示，他與蘇處長是長年的朋友，聽到訃聞時真的感到十分悲傷與遺憾。

張雅孝表示，「蘇處長兩三天前說好要來參加這個論壇，但昨天通知我因為謝大使要來大阪開檢討會所以無法參加，但會派副代表洪英傑出席。」

「前天晚上7點左右曾與蘇處長聯絡，蘇處長告訴他，燕子颱風發生當天有人半夜12點多打電話來要辦事處替他找飯店，他懷疑打電話的人和做假新聞的人是同一人，他找我商量這件事，我們才約好昨天(14日)早上10點，但昨天早上9點50分秘書打電話給他，黃組長接電話說蘇處長還沒來，一直到下午才得知惡耗。」

談到與蘇處長的淵源時，張雅孝表示，「1994年我在當教授，他來大阪大學(讀研究所)，他是個很有修養的事務官，他的夫人我也很熟，是我京都大學法律系的學妹，現在是東海大學教授。真的很可惜，我們台灣很糟蹋人才，把人才當抹布用。公務人員是用稅金培養的，老百姓卻常要求要為自己服務。我們外交體制應該改善，應該更尊重人才才行。」

這天的論壇請到台灣大學名譽教授鄭欽仁主講「中國」政權的本質；台灣中央研究院社會學研究所副研究員吳介民主講「中國威脅論與區域的對應」；政治大學文學院院長薛化元主講「台灣的南進政策的歷史考察」，吸引許多僑胞和日本友人參加。

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(中時 )