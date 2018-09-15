蘇啟誠輕生事件 僑務委員張雅孝指台灣把外交人才當抹布用

日本京都的僑務委員、律師張雅孝15日在大阪對於駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生之事表示，「真的很可惜，我們台灣很糟蹋人才，把(外交)人才當抹布用。」他也透露，蘇處長走的前一天兩人曾約見面，因蘇處長懷疑燕子颱風當天半夜12點多打電話的人和後來傳假新聞的是同一人，故找他商量。
由台灣行政院文化部、愛知大學國際問題研究所等主辦，台灣文化中心協辦的台日時局論壇15日在大阪的飯店舉行，論壇一開始，主持人張雅孝便帶領僑胞和日本友人向蘇處長致哀。台灣文化中心主任朱文清致詞時也表示，他與蘇處長是長年的朋友，聽到訃聞時真的感到十分悲傷與遺憾。
張雅孝表示，「蘇處長兩三天前說好要來參加這個論壇，但昨天通知我因為謝大使要來大阪開檢討會所以無法參加，但會派副代表洪英傑出席。」
「前天晚上7點左右曾與蘇處長聯絡，蘇處長告訴他，燕子颱風發生當天有人半夜12點多打電話來要辦事處替他找飯店，他懷疑打電話的人和做假新聞的人是同一人，他找我商量這件事，我們才約好昨天(14日)早上10點，但昨天早上9點50分秘書打電話給他，黃組長接電話說蘇處長還沒來，一直到下午才得知惡耗。」
談到與蘇處長的淵源時，張雅孝表示，「1994年我在當教授，他來大阪大學(讀研究所)，他是個很有修養的事務官，他的夫人我也很熟，是我京都大學法律系的學妹，現在是東海大學教授。真的很可惜，我們台灣很糟蹋人才，把人才當抹布用。公務人員是用稅金培養的，老百姓卻常要求要為自己服務。我們外交體制應該改善，應該更尊重人才才行。」
這天的論壇請到台灣大學名譽教授鄭欽仁主講「中國」政權的本質；台灣中央研究院社會學研究所副研究員吳介民主講「中國威脅論與區域的對應」；政治大學文學院院長薛化元主講「台灣的南進政策的歷史考察」，吸引許多僑胞和日本友人參加。
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(中時 )