要求潘孟安赴日新聞下架？屏東縣府：是擔心二次傷害

2018年09月15日 16:06 中時 謝佳潾

台灣駐大阪辦事處長蘇啟誠14日不幸傳出身亡，網傳蘇在遇風災來襲時，正巧遇上屏東縣長潘孟安一行人訪日，蘇不僅出面接待，外交部還將此訊息放上網，不料屏縣府在蘇身亡後要求外交部撤下訊息，此舉引發爭論，屏縣府發言人黃建嘉出面滅火指出，潘停留日本不到48小時未受招待，且是「建議」下架訊息，擔心蘇受二次傷害。

屏縣府強調，所有日本行程，並未請求駐日辦事處有任何接待，潘縣長更親自向蘇處長表達，縣府此次行程是由日本近鐵集團安排，也了解大阪代表處正在處理遊客滯留機場事宜，因此，蘇處長僅短暫出席晚會旋即離開處理公務，推介會過程當中，蘇處長出席向日本業者介紹台灣，勠力勠公令人印象深刻，今日不幸傳出憾事令人遺憾，縣府已和駐大阪辦事處表達哀悼之意，希望家屬節哀。

屏縣府指出，對於台灣駐大阪辦事處長蘇啟誠14日不幸傳出身亡，屏東縣政府深感惋惜與遺憾，縣府團隊曾於9月初前往大阪舉辦觀光推介會，沒想到會傳出憾事。

屏縣府說，縣府為推廣觀光，一年前就開始規畫大阪觀光推介會，讓屏東縣的觀光協會、民宿協會、觀光產業聯盟等業者，和大阪當地旅宿業者直接對口洽談，大阪方面業者也希望我方如期前往行銷、推薦遊程，可吸引日本遊客造訪屏東，加強台日觀光交流。

屏縣府表示，此行出發前雖遇燕子颱風，但因行程早已籌辦許久，縣府除表達關心外，還更一再與日方業者聯繫，日方也表達，希望照原訂行程進行。

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(中時 )