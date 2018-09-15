若氣溫持續上升 美學者警：「超級風暴」恐成常態

2018年09月15日 16:09 中時電子報 李靖棠

據香港南華早報（SCMP）報導，雖然夏、秋兩季本就是低壓風暴常見的季節，但近年來受到氣候變遷（climate change）影響，無論是太平洋地區的颱風、或是大西洋的颶風（Hurricane），甚至是印度洋的氣旋（Cyclone），都呈現威力與破壞力愈來愈強的趨勢，讓各國大感吃不消。像是正在襲擊菲律賓、台灣、香港多地的強颱山竹，或是讓美東多州陷入恐慌的颶風佛羅倫斯（Hurricane Florence），都是最明顯的例子。

Typhoon Mangkhut makes landfall in the Philippines

對此趨勢，現任加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）大氣環境學教授、著名的華裔學者謝尚平（Shang-Ping Xie）受訪時表示，「海水溫度過於溫暖，會讓風暴更加強化，今年全球多地出現不正常的高溫壟罩，才造成有如此多個威力驚人超級風暴。但如果氣溫或海水溫度持續上升，恐怕不久的將來、此類超級風暴（mega-storms）將成為常態。」

從昨天起開始侵襲菲律賓東北部的強颱山竹，造成菲國多地損毀和淹水。（圖/美聯社）

強烈颶風佛羅倫斯造成美東多地出現停電、損毀和傷亡的災情。（圖/美聯社）

一般而言，熱帶風暴的中心風速若突破118公里/小時以上，若發生於北太平洋西部及南海區域者稱為颱風（Typhoon）；如在大西洋西部、加勒比海、墨西哥灣和北太平洋東部者稱為颶風；在印度洋上稱為氣旋（Cyclone）；菲律賓人則稱颱風為碧瑤（Baguio）；澳大利亞原住民稱颱風為威烈威烈（Willy-Willy）。

雖以登陸減弱強度、但仍對美東各州存在威脅的颶風佛羅倫斯。（圖/路透社）

This is going to be a crazy end to the week! Take a look across the tropics.

Atlantic: #Florence #Helene #Isaac #95L

Eastern Pacific: #Paul #Olivia

Western pacific: Typhoon #Mangkhut, Tropical Storm #27W, Invest 91Whttps://t.co/WkINnigxiT pic.twitter.com/tHGEqvYYfp — Jamaica Weather (@jamaicaweather) 2018年9月11日

#GOESEast captured these two dramatic views of #HurricaneFlorence shortly after the storm made landfall near Wrightsville Beach, NC this morning. Latest updates: https://t.co/n00iSTYo3r pic.twitter.com/XpL1ZVVezm — NOAA Satellites (@NOAASatellites) 2018年9月14日

近幾日如臨大敵的香港天文台也表示，隨著海水溫度上升、對於如香港一樣的海港城市，未來將面臨更多、更大的風暴威脅。而最近幾週的北半球天空，居然出現了「九星連珠」的驚人畫面，牙買加天氣預報（Jamaica Weather）於11日透過推特釋出一張圖片，同時顯示包含山竹颱風和佛羅倫斯颶風外，三大洋上還有7個正在發展中的熱帶風暴，也讓大眾真實體會到，「超級風暴」的威脅正悄悄改變你我的世界。

(中時電子報)