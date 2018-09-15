山竹颱風》沿海嚴防10米長浪 台東、屏東恐出現大豪雨

2018年09月15日 16:05 中時 葉書宏

中央災害應變中心今（15日）下午3時許舉行第四次工作會報。（葉書宏攝）

中央災害應變中心今（15日）下午3時許舉行第四次工作會報。（葉書宏攝）

強颱山竹降為中颱，外圍環流持續影響台灣，中央災害應變中心今（15日）下午3時許舉行第四次工作會報，由交通部次長祁文中主持，據中央災害應變中心統計，目前已釀成1人死亡，儘管最快將於今晚解除海上颱風警報，沿海地區仍須嚴防10米長浪發生。

中央氣象局指出，14日上午11時30分發布海上颱風警報，預計今（15日）下午9時解除警報，仍須注意長浪發生，台灣附近各沿海，含綠島、蘭嶼及澎湖、金門、馬祖易有長浪，目前基隆北海岸、台灣東半部、西南部沿海及恆春半島沿海已有3至10米長浪出現，請避免前往海邊活動。

另外，氣象局持續發布陸上強風特報，台中以北、基隆北海岸、東南部、蘭嶼、綠島、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空 曠地區易有9至11級強陣風，大台北地區亦有8級左右強陣風出現；15日下午起風雨逐漸增強，將有15至17級強陣風出現。

氣象局指出，台灣中部以北地區易有局部焚風發生，金門地區亦有高溫發生的機率；15日最大雨量屏東縣西大武山373.5毫米、台東縣向陽198毫米，台東、屏東嚴防大豪雨。

農委會指出，至15日中午12時30紛止，已發佈黃色警戒108條土石流潛勢溪流，分別座落於3縣市7鄉鎮39村里，主要位於屏東、花蓮、台東。

祁文中相當關心連江縣將舉辦的鐵人三項競賽，他指出將會與縣長劉增應聯繫，呼籲地方政府應多加注意，全台民眾避免前往海邊活動。

(中時 )