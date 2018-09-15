台中》林佳龍公布競選主題曲 未來四年再與市民《幸福做陣》

2018年09月15日 16:08 中時 盧金足

台中市長林佳龍15日在競選總部成立茶會上，首次對外公布《幸福做陣》MV，帶領大家合唱，展現競選氣勢。（盧金足攝）

台中巿長林佳龍競選總部15日成立，同時也公布競選主題歌曲《幸福做陣》，這次競選歌曲由音樂人艾文與林佳龍合寫，曲風輕快、溫暖，MV呈現台中市有山、有海，從白天到黑夜的美景，並穿插林佳龍十多來耕耘台中，走遍各地的畫面，強調「改變正在進行，進步已經看見」，在激烈的選戰中，用競選歌曲打動人心，更接近選民。

林佳龍上次競選歌曲《台中的希望》，當時就由林佳龍親自寫詞、艾文編曲，寫出「台中的希望」，這次兩人再度合作《幸福做陣》，片長3分40秒，表達台中的希望正在實現的喜悅。

這支影片發揮吸睛效應，出現包括高美濕地、大坑山、審計新村、台鐵新站、草悟道、台中火車站等知名景點，呈現台中市這三年多來的改變。

此外，影片中不同族群、年齡、職業的民眾也都入鏡，凸顯台中是座文化多元、族群共存的美麗城巿。

今天在林佳龍競選總部成立茶會上，首次對外公布《幸福做陣》MV，由林佳龍與艾文帶領大家合唱，現場氣氛溫馨。

競選主題曲帶動選舉氣勢，林佳龍親自參與及演唱的《幸福做陣》，歌詞為「這有咱的過去、也會當期待將來、改變當咧進行、進步已經看見，咱的城市不只是空間地理、還有溫暖的精神，走揣幸福、所有的可能、爬高山聽海湧 因為共同努力、希望一步步實現、美麗就在眼前、你佮我、幸福做陣

。」

(中時 )