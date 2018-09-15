潘孟安出事要求刪文 洪孟楷諷：小英認證「最會照顧人？」

民進黨中常會12日邀請屏東縣長潘孟安（左）報告「安居大社區，全人攏照顧」政績，報告結束後，兼任民進黨黨主席的蔡英文總統（右）致詞時，指著一旁的潘孟安，誇潘孟安是最會照顧人的縣長。（圖／本報資料照，劉宗龍攝）

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中時電子報
/綜合報導

我駐大阪辦事處處長蘇啟誠日前不堪燕子颱風期間，外界指責救災不力，感到痛苦，選擇自盡，名嘴謝寒冰爆料，當天晚上蘇啟誠其實是在接待屏東縣長潘孟安一行人的訪團，外交部也有發出新聞稿，但外交部已應屏縣府要求下架，國民黨發言人洪孟楷直指，出事後叫人刪除行程欲蓋彌彰，這就是蔡英文認證的「很會照顧人？」。

謝寒冰指出，有人告訴他9月5日蘇啟誠為燕子颱風災後台灣旅客緊急狀況焦頭爛額之際，因為屏東縣長潘孟安率團到訪，大阪蘇啟誠處長還得分身接待「黨國權貴」。「蘇處長為什麼會因為壓力太大而心力交瘁，原因很清楚了吧⋯」。

洪孟楷說，蘇處長輕生，屏東縣政府竟然施壓要求把行程下架，原因為何尚未釐清，這不是欲蓋彌彰嘛？洪孟楷解釋，前幾日蔡英文認證的很會照顧人的縣長，原來就是個遇事推託卸責更沒肩膀的！

他說，蘇處長的離開，全民非常難過，除了要求外交部一定要徹底交代清楚，到底過去兩週有沒有額外業務來加重蘇處長的責任，因而讓他受到不人道待遇所以選擇輕生？洪指出，屏東縣政府潘孟安縣長確實在9月5號有前往大阪，也是經由駐大阪辦事處蘇處長的安排。

洪孟楷質疑，這如果只是一般的公務行程何懼之有？為何要急忙刪除行程？是否還有其他業務之外過分的要求讓蘇處長受到極大的工作壓力？屏東縣政府最好坦白從寬，刪除行程其實就是此地無銀三百兩。

他解釋，蔡英文要思考底下駐日代表一個遇事推卸責任只會怪罪在野黨，一個遇事就急忙刪除行程的縣長，並質疑，這是蔡英文口中認證的「照顧人的方式？」。

對於新聞指稱要求下架，屏縣府發言人黃建嘉今(15日)下午出面滅火，指出，潘停留日本不到48小時未受招待，且是「建議」下架訊息，擔心蘇受二次傷害。對於台灣駐大阪辦事處長蘇啟誠14日不幸傳出身亡，屏東縣政府深感惋惜與遺憾，縣府團隊曾於9月初前往大阪舉辦觀光推介會，沒想到會傳出憾事。

※自殺警語

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自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷臉書

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